Adrien Trebel se confie après son départ: “Anderlecht n’a pas tenu Certaines promesses”

Premier match, prima titolazione e prima sconfitta per Adrien Trebel avec Lausanne (1-0 faccia a Ginevra). Le Français, prêté par Anderlecht, a égallement donné sa première interview aux médias suisses. “J’attendais ce match depuis si longtemps”at-il déclaré à Blick.

Cela faisait 258 jours pour être précis depuis son dernier match. Et pour ses débuts, il a renvoyé le capitaine du LS – Kukurosovic – sur le banc de touche. Nos confrères suisses ont résumé son match en quelques mots : “sobrio, efficace et sans osé”.

Le fait qu’il soit prêt à jouer en a surpris plus d’un. “J’ai bossé dur pour être prêt physiquement”poursuit-il au micro de Blick. “J’ai eu la chance de jouer avec l’équipe U21 d’Anderlecht en début de saison. Cela m’a permis de garder le rythme. J’ai aussi fait beaucoup de sedute supplémentaires avec mon préparateur fisico personale, et celui du club. Cela n’a pas toujours été un plaisir mais c’est dans ma mentalté de m’accrocher.

Trebel a confié avoir eu des touch en Belgique. “Anderlecht les a toutes refusées.”

Il toutefois répondu favorment à l’appel de Lausanne qui lui offfrait un projet sportif et un beau cadre de vie.

De quoi lui faire oublier in période compliquée au RSCA ? “Entre Anderlecht et moi, la page est tournée. Je n’y pense plus et je me concentre à 100% sur Lausanne. D’ailleurs, si je peux rester à Losanna, ce sera avec le plus grand des plaisirs. Je n’en veux à personne à Anderlecht. Chacun fait sa vie. Je me suis toujours bien comporté et j’ai rispettoé tout le monde. Certaines promesses n’ont toutefois pas été tenues.