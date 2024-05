Lo Standard de Liège ha avuto una stagione disastrosa. Quali sono i progetti del club nel periodo di trasferimento?

Niente va più bene nello Standard. Il Liegi è arrivato ultimo nelle qualificazioni europee dopo aver evitato per un soffio le qualificazioni.

Le preoccupazioni interne che seguirono la gestione di 777 Partners complicarono notevolmente le cose. Ci sono molte speculazioni sul potenziale acquirente.

Per quanto riguarda la forza lavoro, ci chiediamo anche. Il club è soggetto a un divieto (temporaneo) di trasferimento. Direttore Sportivo Fergal Harkin Dovranno fare grandi cose per correggere la situazione e rassicurare i tifosi.

Ad ogni modo, lo Standard è già attivo insieme alla sua squadra U23, l’SL16 FC. Giornalista belga Sasha Tavoleri Ci informa che il club ha esteso la confraternita Alfonso et al Il principe Nslambe.

Alfonso, 18 anni, non ha giocato in questa stagione per l’SL16 FC. Tuttavia, ha prolungato il suo contratto e si unirà alla squadra principale. Il principe ha firmato il suo primo contratto professionale.