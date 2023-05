“Lo sollevò e ci mise sopra una telecamera davanti al mio giardino.”

“Ho costruito una recinzione per la privacy di due metri. Il vicino l’ha alzata e ha messo la telecamera laggiù di fronte al mio giardino”, spiega su Reddit. “Inizialmente hanno costruito la loro recinzione sulla mia proprietà all’inizio del 2020. Ho dovuto pagare un esperto e un avvocato per convincerli a correggere il loro errore”.

La storia ha suscitato molte reazioni e i netizen si sono divertiti molto a suggerire idee per una risposta. “Metti un piccolo mulino a vento sul tuo recinto, proprio davanti alla tua telecamera”, suggerisce un utente. Suggerisce un secondo “Basta alzare la recinzione di un paio di piedi (ma solo direttamente davanti alla telecamera)”. “In caso contrario, metti un piccolo specchio su un bastoncino in modo che la fotocamera possa fotografare se stessa e nient’altro”, reagisce un terzo. Tuttavia, non è noto se il proprietario abbia scelto una delle opzioni offerte per risolvere il suo problema.