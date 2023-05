Siccità: situazione “pessima” in Spagna

Leggi anche I pantaloncini da bagno invaderanno le spiagge quest’estate?

Il mese scorso, il paese ha vissuto uno dei cinque peggiori periodi di siccità dall’inizio delle misure EDO nel 2012. Così il 79,48% del territorio spagnolo è stato colpito dalla siccità, il 64,94% dal deficit di umidità del suolo e il 14,54% dallo stato di allerta.

Giovedì il governo spagnolo ha rivelato un piano di emergenza del valore di oltre due miliardi di euro per far fronte a questa situazione e salvare un settore agricolo che soffre di grandi sofferenze. Poco meno di due terzi di questo importo saranno utilizzati per costruire nuove infrastrutture per far fronte alla carenza idrica in alcune aree, compresi gli impianti di desalinizzazione dell’acqua di mare e i sistemi per aumentare il riutilizzo dell’acqua.