Lo smartphone Apple scende del 40% su questo sito

iPhone 12 mini è uno degli ultimi smartphone prodotti dal marchio Apple. Su uno dei popolari siti di e-commerce, viene venduto con uno sconto di circa 320 euro. Ottimo affare perché Apple non pratica sconti in Belgio.

Quali sono le specifiche di iPhone 12 mini

iPhone 12 mini Ha uno schermo OLED da 5,4 pollici. Grazie alle sue dimensioni compatte, è un telefono facile da usare con una mano e può stare in tasca. Dì addio ai formati XXL, con iPhone 12 mini abbiamo riscoperto il divertimento di uno smartphone in un formato ragionevole. Il telefono è dotato di vetro Ceramic Shield, che è più resistente alla caduta. L’iPhone 12 è così piccolo e potente che sorprenderà molti. Il chip A14 Bionic, con 6GB di RAM ha molto a che fare con le prestazioni del dispositivo. Livello di memoria, lo smartphone ha uno spazio di archiviazione di 64 GB. La frequenza di aggiornamento dello schermo di 60 Hz consente uno scorrimento fluido e una facile navigazione. Due sensori di immagine da 12 MP scattano bellissime foto e sono dotati sia di grandangolo che di ultra grandangolo. La batteria da 2226 mAh dura tutto il giorno e viene caricata in modalità wireless tramite MagSafe e la cover posteriore in vetro del telefono. Lo smartphone è anche compatibile con il 5G.

Dove acquistare un iPhone 12 mini economico in Belgio?

Il prezzo di iPhone 12 diventa molto conveniente grazie all’offerta di Rakuten. Il suo prezzo consigliato è di 809 euro, ma è disponibile a 485,59 euro, con uno sconto immediato di 323,41 euro. Troviamo tutte le tecnologie Apple in uno smartphone in un formato conveniente. Questa offerta esclusiva deve essere afferrata in fretta, perché Apple non pratica mai vendite nei suoi negozi o sul suo sito web. Un tale premio è semplicemente troppo raro.

Clicca qui per Approfitta dell’offerta su iPhone 12 mini blu 64 GB su Rakuten

