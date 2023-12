Leonione Lei crede ancora in lei ma può ancora sperare di qualificarsi? Sono terzi nel girone e devono vincere (idealmente con due gol) giovedì sera, e i brussellesi devono, allo stesso tempo, sperare che il LASK batta il Tolosa. Non è un compito facile, soprattutto perché la squadra del San Giloa affronterà uno dei demoni in questo stadio dell’Europa League. Liverpool.

All’andata, nell’inferno di Anfield, l’Al-Ittihad ha osato guardare a lungo negli occhi i Reds, prima di cedere e perdere 2-0. Lungi dall’essere sciocchi in uscita, ragazzi«Alexander Belsen.» Quindi vogliono fare meglio al loro ritorno, sfruttando, ad esempio, le opportunità che possono avere. Ad Anfield ricordiamo che i brussellesi hanno gestito (molto) male le fasi offensive e non hanno sfruttato i pochi spazi della difesa inglese. Possono fare di meglio?

Ricordiamo che Al-Ittihad è attualmente al terzo posto nel suo girone con 5 punti. Come accennato in precedenza, devono battere il Liverpool e sperare di sconfiggere il Tolosa contro il LASK. I rischi, infatti, sono maggiori perché la differenza reti di Bruxelles non è a favore dei francesi (-4 per l’Al-Ittihad, -2 per il Tolosa). Oltre a vincere dovremo ridurre la differenza reti…