Live: La regina Elisabetta inizia il suo ultimo viaggio: i dettagli delle prossime ore | La morte della regina Elisabetta II

ModernizzazioneLa regina Elisabetta II, nata il 21 aprile 1926, è morta “pacificamente” giovedì pomeriggio nel castello di Balmoral, in Scozia, all’età di 96 anni, ha annunciato Buckingham Palace giovedì sera intorno alle 19:30. La persona che salì al trono del Regno Unito – e allo stesso tempo del Commonwealth – il 6 febbraio 1952 dopo la morte di suo padre, Giorgio VI, era fino ad oggi il monarca più anziano in carica. Suo figlio Carlo è stato ufficialmente dichiarato re sabato mattina. Questa domenica, la bara di Elisabetta II, morta giovedì nella sua residenza scozzese a Balmoral, sarà trasportata domenica attraverso la Scozia per raggiungere Edimburgo, dove il pubblico potrà rendere il primo omaggio alla regina.