Guerra in Ucraina: la Grecia si offre di addestrare i piloti ucraini sugli F-16 (guarda lo streaming live)

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha continuato domenica il suo tour nel nord Europa. Dopo l’Olanda, si è recato in Danimarca dove ha salutato la “storica” ​​decisione dei due Paesi di consegnare aerei da combattimento statunitensi F-16 a Kiev, due giorni dopo che gli Stati Uniti avevano dato il via libera alla consegna degli aerei. Danimarca e Paesi Bassi si sono impegnati a consegnare gli F-16 all’Ucraina dopo aver addestrato i piloti ucraini. Parte della visita di Zelensky era legata a questo addestramento.

“Sono orgoglioso che il Presidente Zelensky e la First Lady Zelenska siano in visita in DanimarcaLo ha detto il primo ministro danese Mette Frederiksen in una dichiarazione poco prima che l’aereo atterrasse domenica pomeriggio.La Danimarca sostiene pienamente l’Ucraina ed è pronta” Fare quello “Finché servelei ha aggiunto.Stiamo andando avanti con la questione dell’F-16”, ha scritto da parte sua Volodymyr Zelensky, promettendo sui messaggi di Telegram.Altre buone notizie per i veterani ucraini“.

Poche ore fa il comandante si trovava in una base aerea olandese di Eindhoven per una visita a sorpresa durante la quale il primo ministro Mark Rutte ha formalizzato la consegna dei caccia F-16 all’ Ucraina.