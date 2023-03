Live – La guerra in Ucraina: visita a sorpresa del Primo Ministro giapponese in Ucraina

Le agenzie russe hanno annunciato intorno alle 16:30 la fine dei colloqui al Cremlino tra Xi Jinping e Vladimir Putin. In Ucraina il primo ministro giapponese ha compiuto una visita a sorpresa, in particolare a Butcha (foto). “Mentre oggi metto piede a Bucha e assisto a tutta la brutalità che ha avuto luogo lì, provo un forte senso di rabbia.Fumio Kishida ha detto, aggiungendo che “Il mondo intero è scioccatoTali atrocità.

Xi Jinping e Vladimir Putin hanno cercato di convincere il mondo della loro duratura amicizia e dei meriti del piano di pace della Cina per il conflitto in Ucraina. Un piano che, secondo il portiere del Cremlino Dmitry Peskov, non ha la possibilità di essere preso in considerazione da Kiev perché gli europei e Washington impediscono all’Ucraina di pensare con la propria testa.

Il capo della NATO ha detto martedì che la Cina dovrebbe parlare direttamente con l’Ucraina. Jens Stoltenberg ritiene che Xi dovrebbe parlare “direttamente” con Zelensky.

Allo stesso tempo, la diplomazia russa sta cercando di appianare le cosesui bambiniPortato in Russia con la forzae il mandato di cattura emesso dalla Corte Penale Internazionale per Putin. Ciò è stato ripetuto dal rappresentante permanente della Russia presso le Nazioni Unite Vasily Nebenzya Intende restituire i bambini evacuati dalla zona di conflitto in Ucraina quando le condizioni saranno sufficientemente sicure per questo. “Volevamo risparmiargli il pericolo che le attività militari potevano rappresentareLui ha spiegato.

Sui vari fronti i combattimenti continuano ma i progressi russi sono minimi. In questione, le crescenti tensioni all’interno del Cremlino si impongono. L’esercito dello stato deve vedersela sul campo con la sempre più arrogante milizia privata di Wagner i cui metodi non si adattano del tutto al modello militare, come mostrano molti soldati sui social network. Per garantire il successo, i “dirigenti” di Wagner non esitano a sacrificare combattenti per il posizionamento ucraino. Perché all’interno della stessa Wagner ci sarebbe un esercito a due velocità. Mercenari esperti, preziosi, impiegati come forze speciali, poi altri, carne da cannone, e criminali comuni, arruolati per fare numero, per andare in prima linea, accompagnati dai coscritti dell’esercito russo.

