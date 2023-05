Live – La guerra in Ucraina: a Kiev si sentono esplosioni e “il drone nemico viene abbattuto”

Giovedì dall’Aia, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto la creazione di un tribunale speciale per il reato di aggressione, dopo una visita inaspettata alla Corte penale internazionale. Durante una visita nei Paesi Bassi, il presidente ucraino ha anche incontrato il primo ministro belga Alexandre de Croo, che ha fatto il viaggio per raggiungere il suo omologo olandese Mark Rutte. Il primo ministro belga ha annunciato dopo l’incontro che il Belgio sta preparando un nuovo pacchetto di aiuti militari per l’Ucraina.

La Russia ha annunciato un’indagine sul terrorismo dopo che Mosca ha dichiarato di aver abbattuto due droni che avrebbero preso di mira il Cremlino e ha accusato l’Ucraina di un tentativo di omicidio. “terrorista”. Il Cremlino sta ora accusando Washington di essere dietro il presunto attacco di droni. John Kirby, coordinatore delle comunicazioni strategiche del Consiglio di sicurezza nazionale e funzionario della Casa Bianca, giovedì ha accusato il Cremlino di “mentire“Chiamato”l’ironia“Queste accuse. Da parte sua lIl ministro degli Esteri europeo Josep Borrell ha avvertito Mosca di non usare il presunto attacco come pretesto per intensificare la sua offensiva militare in Ucraina.

Inoltre, secondo Comandante militare della regione di KievLe difese aeree della capitale ucraina ieri sera hanno resistito alla più pesante ondata di attacchi aerei russi dall’inizio dell’anno.

Segui le nostre vite sulla guerra in Ucraina qui sotto: