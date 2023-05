Live – La guerra in Ucraina: attacco a Grivoron, regione russa di Belgorod, secondo le autorità russe ei combattenti russi filoucraini.

Regione di Belgorod, Russia, Sembra attaccato di nuovo. Il governatore Vyacheslav Gladkov ha dichiarato, secondo l’agenzia ufficiale russa, che questa mattina il bombardamento ucraino del distretto di Greyvoron nella regione di Belgorod è continuato per diverse ore. RIA Novosti. Sui social circolano le immagini di un drone che avrebbe preso di mira il posto di frontiera nei pressi di Graïoviron. Il Freedom for Russia Corps, composto da volontari russi che combattono dalla parte ucraina, ha rivendicato la responsabilità dell’attacco cavo. in un altro luogo posta cavoannunciato:Il Corpo e l’RDK hanno completamente liberato Kozynka, Belgorod Oblast. Le unità avanzate entrarono in Graivoron. “RDK, la Legione Volontaria Russa, è un’unità di volontari composta da combattenti di estrema destra provenienti dalla Russia che combattono dalla parte ucraina. Kozynka è un posto di frontiera vicino a Grivoron.

Lunedì, il gruppo paramilitare Wagner ha annunciato l’intenzione di farloCompletare il trasferimento dei suoi siti a Bakhmut dell’esercito russo il 1 giugnoMentre l’Ucraina ha indicato che la battaglia è continuata nonostante la richiesta di conquista della Russia. secondo L’agenzia ufficiale russa TASSDa parte sua, Denis Pushlin, leader dei separatisti filo-russi a Donetsk, ha affermato che lo sminamento è iniziato nella città di Artymovsk (il nome russo della città di Bakhmut).dopo il suo rilascio“.

Lunedì l’Ucraina ha dichiarato di aver risposto ad A Un attacco russo su scala senza precedenti ha preso di mira la città di Dnipro, nel centro-est del Paese, con missili esplosivi e droni. Secondo le autorità regionali, sette persone sono rimaste ferite.

IL Centrale nucleare di ZaporizhiaL’esercito russo ha occupato l’Ucraina meridionale, di nuovo (questa è la settima volta) lunedì è stato tagliato fuori dalla rete elettrica ucraina. Il direttore dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica Rafael Grossi ha risposto affermando che la sicurezza nucleare del sito era “molto debole. Da allora la situazione si è ripresa e la stazione è nuovamente collegata alla rete.