L’italiano nel fumetto – Concept + – Onirico

Editore: LaRousse Collaborazione

Presentazione dell’editore

Imparare e migliorare l’italiano nei fumetti è possibile ed è molto divertente. Questo libro ti permetterà di imparare il vocabolario essenziale, i punti grammaticali essenziali e le frasi frequenti. I diagrammi nel fumetto ti aiutano a capire la storia e a seguire la trama fino alla fine.

Le conversazioni in bolla contengono un vocabolario reale e molto attuale e ripetono le frasi frequenti della conversazione. Piccoli esercizi ti permetteranno di mettere in pratica le nozioni acquisite. Quest’opera originale è davvero innovativa: le bolle, una trama, i dialoghi in italiano al 100% ti permettono di immergerti al suo interno.

Recensione di Valeria

È tornato a scuola ed è ora di aiutare tutti gli studenti a studiare meglio e più facilmente. Larousse pubblica molte opere in questo senso e questa volta l’editore sostiene l’apprendimento e include un elemento divertente insieme ad esso.

Quindi i fumetti sono lì per stimolare la conversazione e mettere in azione il vocabolario e la grammatica da apprendere. Questo ovviamente permette di simulare un’interazione amichevole, permettendo quindi al bambino di non sentirsi solo! Inoltre, i progressi e le difficoltà vengono valutati attraverso queste conversazioni quotidiane.

D’altra parte, è utile lavorare solo sulla parola scritta, poiché non esistono esempi audio e nemmeno doppiati. Ma fa davvero il suo lavoro, e se è fluido, è molto solido e ben sviluppato.

Quindi il lavoro è suddiviso in lezioni (che variano a seconda della materia, del vocabolario e della grammatica), esercizi e correzioni, vocabolario e tanti inserti.

Veramente extra o davvero meraviglioso!

Documento tecnico

Formato: brossura

Pagine: 224

Autore: LaRousse

Pubblicato: 7 giugno 2023

Brix: 14,95 €