Impara a parlare italiano – nrpyrenees.fr

I corsi di lingua e cultura italiana per adulti di Bella Ciao riprendono da inizio ottobre con tante novità.

I laboratori “Italiani in Libertà” si svolgono nel centro di Tarbes, e da quest’anno anche ad Argeles-Gasost. Lavorano in piccoli gruppi da 5 a 6 persone, per incoraggiare tutti a parlare e massimizzare lo scambio, in un’atmosfera amichevole e rilassata. Lingua o conversazione, ci sono laboratori per tutti i livelli – dal principiante all’avanzato – guidati da un insegnante italiano milanese con una laurea in didattica delle lingue e una lunga esperienza nella formazione linguistica degli adulti. Il suo approccio comunicativo pone grande enfasi sulla comunicazione orale, sulla partecipazione attiva degli studenti e sulla dimensione divertente dell’apprendimento.

Altra novità: Bella Ciao Summer! Il 2024 è un’estate ricca di sorprese per gli amanti della lingua italiana.

Corsi di cucito vengono offerti tutto l’anno per tutti i livelli, a domicilio, individualmente o in piccoli gruppi.

Orari, prezzi e piani sono disponibili sul sito Bella Ciao www.italienenliberte.fr.