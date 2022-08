L’italiano Diego Ulizzi ha vinto la terza tappa

Diego Ulizzi ha vinto la terza tappa del Tour du Limousin. 100% tappa Correz intorno a Tansenac e Malemart. Il portoghese Rui Costa ha perso il comando a due chilometri dalla fine.

181 chilometri, un bellissimo anello a Correz intorno a Danchenac e Malemart per la terza tappa del Tour du Limousin 2022.

Il percorso è punteggiato dalle montagne di Albignac (6,34%), Saint-Ferrol (5,92%), Vertouget (6,31%) e Saint-Antoine-des-Plantates (4,47%).

E a proposito di “Plantade”, la più bella della giornata è stata dopo il villaggio di Saint-Antoine nella Rui Costa portoghese (Emirati Arabi Uniti). Quando era in testa a due chilometri dalla garaSemplicemente nel modo sbagliato.

Non succede solo ai ciclisti della domenica.

Di conseguenza, il portoghese non ha nemmeno visto il suo compagno di squadra Diego Ulisi girare come una freccia e rubare la vittoria.

Morale: non è sufficiente uscire in tempo per arrivare prima, o lasciare andare la cavalcatura, a volte devi alzare il naso dall’impugnatura.

1- Diego Ulici (Emirati Arabi Uniti)

2- Greg Van Avermaet (AG2R Citroen)

3- Alex Aranburu-Deba (Star del cinema)

Rui Costa è arrivato decimo per il record.

174,8 chilometri. Parte da Saint-Laurent-sur-Gorre alle 11:30 e arriva a Limoges alle 17:00. Il gruppo attraverserà in particolare Cusac, Orador-sur-Veir, Saint-Avent, Aix-sur-Vienne, Solignac, Boiseuil e Cousix.