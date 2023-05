L’italiano Dainese ha vinto la tappa 17 al fotofinish

Con il bel tempo, il gruppo ha permesso a un piccolo gruppo di quattro corridori, che ha aperto la strada con due minuti di anticipo, di non avere altra speranza che sfoggiare le proprie maglie in televisione. Alla fine, Alberto Dainese (DSM) ha spazzato via la giornata davanti al suo connazionale Jonathan Milan e all’australiano Michael Matthews, in quello che era quasi un falso piano completamente in discesa, con poco o nessun ostacolo nel piano.

“È stato pazzesco. Fino a quel momento il Giro non è andato come mi aspettavo. La settimana scorsa stavo molto male. Avevo problemi di stomaco e difficoltà respiratorie. Oggi è stato il primo giorno in cui ho avuto buone sensazioni, ho vinto. Sono molto contento ”, ha risposto il 25enne italiano, che l’ultima volta ha già vinto un podio all’annuale Giro d’Italia.

“Ho dato davvero tutto e alla fine ero al limite”, ha detto Dainese, che è tornato come un proiettile dopo aver resistito alla furiosa conclusione del Milan. Il corridore del Bahrein, vincitore della 2a tappa, consolida la sua maglia ciclamino di miglior velocista con questo quarto secondo posto al Giro.

Nella classifica generale, il britannico Geraint Thomas (Ineos) indossa ancora la maglia rosa di leader, rispettivamente con 18 e 29 secondi di vantaggio sul portoghese Joao Almeida (UAE) e sullo sloveno Primos Roglic. “Quel giorno non ha nulla a che fare con quello che sappiamo fino ad allora. Alla fine è stato bello e caldo, bello. È perfetto per mantenere la forza prima di tre giorni”, ha detto Geraint Thomas, che giovedì festeggia il suo 37esimo compleanno in rosa.

Nelle Dolomiti, la tregua sarà di breve durata poiché la pendenza aumenterà di nuovo giovedì fino a una tappa breve ma ripida (161 km, 3.700 m) con due passi di prima classe nel piano. Giro d’Italia, e due seconde categorie.