QSI – Francia – PSG in trattative avanzate per investire in un club italiano

Qatar Sport Investments, il proprietario del PSG, è in trattative per investire nel capitale dell’attuale Sampdoria a luci rosse di Serie A. Squadra, la mossa potrebbe essere rapida visto l’andamento degli scambi tra QSI e Massimo Ferrero, attuale proprietario del club azzurro. Inoltre, secondo quanto riferito, la società statale del Qatar ha collaborato con ASER Ventures, proprietario del Leeds United. Il suo azionista, Andrea Radrizzani, vuole acquisire la maggioranza della Samp’, che attualmente ha debiti per circa 100 milioni di euro.

Un’altra offerta – non divulgata – è stata inviata a Ferrero, quindi il concorso non è stato archiviato. Tuttavia, il quotidiano afferma che i due non sono preoccupati per questo. In caso di successo, la squadra di Genovese diventerà il terzo membro del QSI Galaxy (dopo PSG e Sporting Clube de Braga), ma probabilmente non l’ultimo, visto che sono in corso trattative anche con Malaga e Santos.

