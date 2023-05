Il quotidiano italiano Napoli rivela quando il difensore Kim cambierà quota per unirsi al Man Utd

Il Corriere dello Sport può confermare che il Manchester United è vicino all’acquisto del difensore del Napoli Kim-Min-Jae e completerà un trasferimento da 58 milioni di euro all’inizio di luglio.

Il nazionale sudcoreano è arrivato al Partenobi solo la scorsa estate, ma una clausola del suo contratto con i campioni di Serie A lo ha messo a disposizione dei club extraserien per circa 50 milioni di euro.

Il dg del Napoli Cristiano Giuntoli ha spiegato qualche mese fa che la clausola sarebbe valida solo per le prime due settimane di luglio e che la quota di trasferimento dipenderebbe dagli introiti del club che la attua.

L’edizione cartacea di martedì de Il Corriere dello Sport conferma che il Manchester United è pronto a sfidare la sorte, quindi dovrebbero finalizzare la sua firma nelle prime due settimane di luglio.

“Kim partirà giusto in tempo perché lo United eserciti una clausola da 58 milioni di euro”, ha scritto mercoledì Fabio Mandarini nell’edizione cartacea del quotidiano.

Kim è arrivato al Napoli dal Fenerbache per soli 18 milioni di euro un anno fa, sostituendo Kalidou Koulibaly. Il nazionale sudcoreano ha segnato due gol in 44 presenze in questa stagione.