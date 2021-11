L’italiana Sony Golfrelli si presenta con una Donetsk Paris-Rubox

Dev’essere l’inferno. UN Parigi-Roubaix Come prima, con le bocche nere fangose, lo sguardo vuoto, le pale che lasciano cadere e la voglia di essere altrove, purtroppo liberata da questo maledetto marciapiede, è calda. Come nel 2001 almeno una Parigi-Roubaix, si è definita la classica regina del vento, della pioggia e del freddo, al riparo dalle intemperie di Donetsk.

Questa domenica 3 ottobre, nelle prime tre ore di gara, l’inferno si è davvero rivelato. È ora di fare il suo lavoro, gettando qualche speranza sul marciapiede scivoloso (lo svizzero Stephen Kung, lo slovacco Peter Sagan) e altri da pugni infidi (traditi dal francese e locale Florian Seneca, dall’italiano Gianni Moscon, 20 uomini in testa). Poi l’inferno si è spostato sotto gli altri cieli, con una scia e bordi bagnati, tante pozzanghere, ma anche i raggi del sole, a volte scaldando i cuori.

Tre nuovi arrivati ​​all’ultimo giro

Ma, come prima, si trattava di una Parigi-Roubaix, particolarità che non si verificava dai tempi del francese Jean Forestier nel 1955, un nuovo arrivato, che sorprendeva il vincitore della Parigi-Roubaix alla sua prima partecipazione, in quindici secondi. Davanti Fausto Coppi e Louison Bobet. Sessantasei anni dopo, l’italiano Sony Colbrelli si è appena inserito nella lista per la sua prima visita al Nord.

Nel velodromo André-Pétrieux, c’erano tre corridori invenzione che si sono offerti volontari per competere nello sprint di vittoria. Come Sony Golfrelli, il ventiduenne belga Florian Vermeerch e la star olandese Matthew van der Boyle non hanno mai messo le ruote sulle strade accidentate di Hots-de-France. Tutti e tre, tuttavia, hanno cercato di evitare tutte le probabilità. Sony Colbrelli è stato per lui un uomo forte dell’anno, già campione d’Italia e d’Europa e il più brillante al Tour de France; Florian Vermeersh, sperando di andare in bicicletta belga, va come un vecchio dalla mattina alla sera nei buoni luoghi di addio; E Matthew van der Boyle, quattro volte campione del mondo di ciclocross, ha usato percorsi caotici.

Matthew van der Boyle è molto ragionevole

L’ambizioso olandese, tra i principali favoriti prima del via, ha giustamente negoziato la gara per eliminare i suoi principali rivali, tra cui il belga Wood van Eird e il ceco Stanek Stybar, finalmente 7e e 26e. Ma non ha tenuto sotto i piedi la maglia gialla ispiratrice della prima settimana dell’ultimo Tour de France, e il soldato ha rotto per Sony Colbrelli, che è stato soddisfatto della sua reputazione di velocista nell’ultimo giro. .

A 31 anni Ryder dalla provincia di Brescia (Lombardia) conferma che il suo profilo è sempre più ampio e solido. Sapevamo già che era facile con le classiche e abbiamo scoperto che stava superando bene i Moguls per il suo quinto Tour de France (52) quest’anno.e, Il suo miglior risultato), ora è in grado di superarsi nel peggior modo possibile. Vincere sul marciapiede è raro, e gli italiani lo sanno bene: la loro ultima vittoria è iniziata nel 1999 con l’arrivo in solitaria di Andrea Toffee. Per i francesi la carestia durò ancora più a lungo. Esattamente dal 1997. Questa domenica, la prima bandiera tricolore, Christophe Laporte di Cofidis Creation, ha attraversato il castello al sesto posto.