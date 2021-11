Felicina vuole portare a casa il miglior sapore italiano

Non stiamo parlando di creare un nuovo ristorante, ma una nuova attività di e-commerce è un po’ speciale. A Saint-Chamond, Hervé Girardon, Julie Bouchetal e Jérôme Denizot hanno presentato Felicina questa settimana come importatore e venditore di prodotti alimentari italiani di alta qualità. Asciutto – presto nuovo – 100% web.

Operativa da questa settimana, l’azienda ha deciso di lanciare il B to B con confezioni regalo. © Felicina

No, questa non è un’estensione di GPA. Ma un progetto parallelo, sottolineano i tre fondatori. “Siamo proprio in un posto dove il GPA non può essere preso.” Se Saint-Etienne ti avesse parlato a febbraio Storia di successo Creato da Hervé Girardon nel 2015 a Saint-Chamond. Eco. Copre l’intera Francia e continua a crescere.

Julie Bouquet Responsabile marketing e comunicazione. Jérôme Denizot, il suo direttore. Interessato al buon cibo, ai viaggi e soprattutto come capo in Italia e nella sua gastronomia, il trio ha deciso di avviare una seconda attività nell’e-commerce P2P. Cucina. In italiano, dà il nome “La Felicita in Cucina”. Per battezzare la loro compagnia, il trio ebbe l’idea di Felicina, l’astrazione della punizione.

Herv Girordon, Julie Bouchettel e Jerome Denisot. © Felicina

Un vero marchio con un universo elegante

“È stato il primo episodio della malattia del governo che ci ha spinto a imbarcarci in questa avventura, dice Girolamo Denisot. Ad un certo punto tutto si è fermato quando i ristoranti hanno chiuso e ci siamo chiesti come comportarci. Poi abbiamo visto esplodere l’e-commerce. Attraverso ricerche di mercato, ci siamo resi conto che esiste un solo web player in Francia per il cibo italiano di alta qualità. “ Ma questo è lontano da un universo di marca perché Felicina lo creerà. L’idea è di andare oltre il centro logistico. Ciò che spinge i suoi fondatori a credere che il loro posto principale debba essere preso, piuttosto che messo in discussione.

Nell’immediato futuro, questo universo sarà realizzato in una grafica accattivante ispirata al nord Italia e trovata in un packaging accurato e riutilizzabile. Verranno inviati fogli di ricette, storia dei prodotti e ordini con i loro produttori. Sul suo sito e sui suoi social, Felicina trasmetterà format video, dimostrazioni e consigli sulla cucina italiana dallo showroom previsto. Perché “È una passione, vogliamo condividere le nostre esperienze, i preferiti di epicurei: vogliamo proiettare le persone in Italia e vogliamo che abbiano accesso alle eccezioni ogni giorno con una scelta”., Eccita Julie Bouquet, che ha passato gli interi due anni della sua vita negli spogliatoi.

Da ottobre avremo il maiale ciana, mai importato in Francia.

“Felicina, questo è micro pizzo”

Come il GPA, Felicina va direttamente a ritirare i suoi migliori prodotti dai produttori in Italia, dove ogni membro del trio rimane per almeno tre o quattro giorni al mese. ” Con la grande differenza che Felicina riceve i suoi prodotti da diversi fornitori, soprattutto da piccolissimi produttori con bassissimi livelli di GPA. Ad esempio questa meravigliosa distilleria di famiglia che abbiamo trovato in Veneto”, cita Herv Girorden, che è ancora emozionato come sempre. Se il GPA è in pizzo, Felicina è micro pizzo con prodotti rari e fatti a mano. Da ottobre avremo maiale al cianuro, che non è mai stato importato in Francia. “

Da 600 a 700 banconote saranno disponibili a gennaio. © Felicina

La società, operativa da questa settimana, ha deciso di lanciare B to B. Questo è un modo per migliorare la sua reputazione presso il grande pubblico. Scelte di prodotto a base di generi alimentari, risotti, pasta, dolci, vini, bevande, biscotti da aperitivo: le confezioni regalo di 27 aziende che vanno da 22 a 122 – – già pronte, altrimenti composte – sono già in vendita nei prodotti secchi. Da gennaio ha aperto il suo sito www.felicina.fr Per gli individui, il suo obiettivo principale è la distribuzione nelle loro case o luoghi di lavoro. Compresi i nuovi prodotti spediti da Chronofresh entro un massimo di 24 ore. Sono disponibili da 600 a 700 banconote.

Obiettivo di fatturato a 1 milione di euro nel primo esercizio

GPA Dovrebbe lasciare i suoi 1.500 m2 Per espandersi a Saint-Chamonais Lorette all’inizio del 2022, Felicina sarà trasformata in un inquilino nei suoi vecchi locali. La nuova società assumerà quattro equivalenti a tempo pieno per gestire la logistica, la contabilità e il marketing. Con una valutazione media del pacchetto di 90, prevede che il fatturato raggiungerà 1 milione di euro nel suo primo anno finanziario. Prevede inoltre di aprire alcuni negozi di fisica “di fascia alta” in località ben mirate, a partire dal Luberon la prossima primavera. Probabilmente prima di Parigi e dei Paesi Baschi.