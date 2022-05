Netflix presenta la sua nuova sede italiana e i suoi prossimi progetti

12/05/2022 – Reid Hostings ha inoltre annunciato a Roma per la cerimonia di apertura una serie di film, serie, documentari e un reality show, che sarà prodotto dalla filiale italiana della società di streaming.

Questo articolo è disponibile in inglese.

I cieli si sono aperti anche in occasione dell’apertura della nuova sede di Netflix a Roma, a due passi Il Vita piacevoleVia Venito. La presenza si è ampliata e si è svolta la cerimonia di inaugurazione Hosting di canne, Fondatore e co-CEO del sito, conta oggi una settantina o più dipendenti ricoperti in vari ruoli in Italia.

“L’apertura dell’ufficio di Roma è un chiaro segno del nostro impegno forte e di lunga data nei confronti di questo Paese e ci consentirà di lavorare più a stretto contatto con la comunità creativa italiana per creare una varietà di grandi spettacoli e film. Hastings ha affermato che ha anche risposto a domande imbarazzanti come i 54 miliardi di dollari persi. .

(L’articolo continua di seguito – Informazioni commerciali)

Orgoglioso di aver vinto cinque David de Donadello, tra cui la Coppa del miglior film La mano di Dio , Il team è molto impegnato per l’uguaglianza e l’uguaglianza di genere in tutte le aree come i contenuti o l’alto livello di manager, registi e produttori femminili. Ciò comprende Viola Prestori, Alice Urciolo, Isabella Ferrari E Pilar FogliattiAlcuni degli ospiti che hanno partecipato all’evento mattutino, erano con Alessandro Cosman E Renato di Maria.

L’ultima versione di questo sta rubando l’attenzione da varie serie in arrivo Leopardo (Prodotto dell’Indiana E Munez Pictures), che si misura Luccino ViscontiN lavora con lo stesso nome e Tomasi di LampedusaE’ romanzo, tutto in movimento Tom Scholand. Inganno (CatliaDi proprietà della maggior parte degli ITV Studios) Sentiment Thriller Teresa Chiapatti E giocare con la suspense, gli ostacoli e i fatti scomodi sull’amore. ZeroCalcareIl nuovo progetto di animazione (una produzione cinematografica in collaborazione con Pao Publishing) ci porta attraverso sei episodi nel mondo del miglior fumettista romano, ciascuno della durata di 30 minuti circa. Strappare con una linea tratteggiata. Banda del lotto (Produzione BIM E Feltrinelli Originals) descrive un’incredibile avventura in cui l’azione incontra l’umorismo all’italiana, liberamente ispirato alla storia vera della più grande e brillante truffa alla lotteria mai commessa e ambientata nel paese milanese a metà degli anni ’90. E Odio il Natale (Video LuxUna società di proprietà del gruppo a Fremond) Pilar Fogliatti La prima serie italiana a tema natalizio di Netflix racconta le preoccupazioni di una donna trentenne che è ancora “immigrata” e scopre nuovi valori rispetto alle pressioni sociali.

Come co-conduttore della serie Dinny Andriotta Spiega: “Vogliamo parlare dell’altra parte dell’Italia, quella misteriosa, quella proibita, quella coraggiosa, che ci fa pensare e stimola la nostra immaginazione”.

Sono state annunciate molte altre immagini. Saccheggio Mussolini (film BB) Diretto, un ambizioso film sul furto pieno di azione e commedia Renato di Maria E giocato Pietro Castellito, Modilda de Angeles E Isabella FerrariGuarda una banda di criminali che decide di rubare il “tesoro” di Mussolini; Mi chiamo Venta (Film sul Colorado) È un film d’azione e thriller ad alto tasso di adrenalina ambientato nel nord Italia e scritto e diretto da Cosimo Gomez; Amore & Gelato (Film HT), Scritto e diretto da Campo BrandonDescrive le avventure di una giovane donna americana che si ritrova in vacanza a Roma; Amalfi sotto il sole (Rosso fortunato) È una continuazione di “adulto” Richion sotto il sole Movimento Martina Pastori Al suo debutto alla regia; Per saltare dalle stelle (Foto di loto), Movimento Andrea Giulio E basata sull’omonimo romanzo, la storia di una giovane donna che cerca di affrontare la sua più grande paura dopo la morte della sua migliore amica.

Nel frattempo, includi progetti di saggistica A (Italia a Fremond), Il caso di Alex Schwarz (Film indaco), Lavoro estivo (Panijay Italia) e il primo reality show italiano originale di Netflix Modelde Gioli.