“L’ispirazione biologica comporta il rifiuto dell’arroganza umana.” (Jill Buff)

Come definisci l’imitazione della natura?

Buffa di Jill La biomimetica è la disciplina che consiste nel cercare idee negli esseri viventi e nella natura per trovare soluzioni ai nostri problemi attuali, in particolare problemi ambientali. Gli esseri viventi sono un’enorme ispirazione che risale a più di 4.000 milioni di anni fa. I quartieri sono ancora lì e hanno subito molti attacchi: terreno ghiacciato, esplosioni di vulcani, terremoti, ecc. È sempre riuscito ad adattarsi. cambiando. La lezione di questa osservazione della biologia è duplice: in primo luogo, ci ricorda che non possiamo adattarci senza cambiamento e che le tecnologie generate dalla biologia sono durevoli.

Come rendere la biomimetica una dinamica che racconta tutte le attività umane?

GB Entrare nell’ispirazione biologica significa rinunciare per sempre all’arroganza umana. Se gli alberi fossero davvero stupidi, non sarebbero sulla superficie del globo. Tutti gli esseri viventi hanno una qualche forma di intelligenza. Successivamente, è essenziale uscire dalla mancanza di comprensione delle nostre attività e sviluppare una vera cultura dell’influenza. In altre parole, fare di questa cultura dell’influenza una delle leve e degli strumenti del nostro processo decisionale. Infine, sarà necessario sbarazzarsi dell’avidità umana. Questo eccessivo desiderio di ricchezza è un elemento di cui è difficile liberarsi. Tuttavia, se non ce la facciamo, i quartieri nel loro complesso avranno difficoltà a farcela. La biomimetica è un modo di pensare e una filosofia della vita e del mondo. Quindi, la sua implementazione richiede tre pilastri: il ricercatore che deve avere la capacità di prendersi il suo tempo per osservare e trovare, l’ingegnere che utilizzerà i risultati del ricercatore per fabbricare e rendere pratica la scoperta, e infine il terzo pilastro è l’azienda che lo farà fallo. Rendi le cose tangibili e possibili catturandole. In altre parole, la bioispirazione non è la moda degli hippy o dei poeti, è un approccio che consiste nello studiare la biologia per ricavare soluzioni meno inquinanti, che consumano meno energia, sono di migliore qualità perché abbronzate dall’esperienza del tempo e che costano meno.

Quali soluzioni la biomimetica consente effettivamente di sviluppare?

GB Quello che sta facendo Ceebios (vedi la nostra intervista a Kalina Raskin a pag. 106) è già un insieme di soluzioni molto concrete. Ceebios permette soprattutto di creare un ecosistema e di mettere in contatto i ricercatori con gli ingegneri che lavorano nelle aziende. Questo tipo di dinamica dovrebbe essere favorita e incoraggiata. Ricordiamo che tutte le grandi scoperte umane sono venute dall’osservazione. Da Flemming a George de Mestral, l’inventore del graffio, che ebbe l’idea di questa invenzione quando, di ritorno da una passeggiata in montagna, notò che i frutti della pianta della bardana rimanevano spesso attaccati ai suoi vestiti o al suo cappotto. cane.

In questi mesi la famiglia Sibius ha avuto molti traguardi e faccio fatica a individuarne solo uno. Abbiamo affrontato diverse richieste come ad esempio come innovare nel settore dell’aerosol, guidando il pensiero di poter generare goccioline con nuove soluzioni tecniche ispirate agli organismi viventi? Ci siamo rivolti allo scarabeo Bombardier, che si difende dagli attacchi sparando uno spruzzo di una soluzione corrosiva ad alta temperatura (100 °C). Il sistema di valvole meccaniche permette, controllando la presenza di specie chimiche reattive, di controllare l’emissione di questa soluzione sotto forma di getti pulsanti ad alta frequenza, proteggendola così dai danni del prodotto spruzzato. Abbastanza per alimentare strade per le risposte. Allo stesso modo, abbiamo anche tentato di progettare nuove routine di igiene e bellezza ispirate agli organismi viventi, rispondendo alle principali sfide sociali e ambientali attraverso progetti dimostrativi. Ci ha quindi ricordato che in alcuni mammiferi, come il gatto o il coniglio, possiamo osservare un’associazione tra l’uso della lingua e la soluzione non lavata (saliva) come misura igienica di routine. Quando ti ho detto che le cose viventi nascondono qualcosa di incredibilmente ricco per l’invenzione.

Non si può negare l’emergenza climatica di oggi, ma il momento di agire sembra essere quello giusto. Come mettiamo in discussione le soluzioni disponibili e non rimaniamo solo in un disastro?

GB La tua domanda è un’ottima domanda per il giornalista così come per il cittadino. Dare stupore è il mio destino quando tengo conferenze. La relazione è certamente terribile, ma i metodi di scoperta esistono, e in particolare possono permetterci di vivere meglio. Devi dirlo, dirlo, picchiarlo e ripeterlo. Vorrei ricordarvi che il mondo va male non a causa di coloro che contribuiscono alla sua distruzione ma a causa delle persone comuni che hanno permesso che le cose accadessero e che sono la maggioranza. Niente è mai perduto. Vent’anni fa, un laureato del politecnico ha negoziato il suo stipendio in una grande azienda. Oggi vuole fare altro e dare un senso alla sua vita. Sempre più persone si stanno rendendo conto che dovremo fermare questa economia stupida e suicida.

L’altro elemento che ci porta a metterci in discussione è l’urgenza che ci chiama a rispondere subito e la necessità di tempo nonostante tutto per trovare soluzioni. Come conciliare il tempo breve con il tempo lungo in questa dinamica sulla biomimetica?

GB Mi piace questo aforisma di Edgar Morin: “Sacrificando l’essenziale a un’emergenza, dimentichiamo l’urgenza della necessità”. Ci dice tutto sulla nostra attuale complessa situazione. Sta a noi reinventare le priorità delle nostre comunità. Spero che l’ambiente scientifico della vita sia al centro della nostra vita e che il buon senso guidi le decisioni previste. Quindi, per conciliare il breve tempo con il lungo tempo, passa attraverso un diverso ordine delle nostre priorità, e quindi attraverso l’istruzione e il finanziamento della ricerca.

Che ruolo possono avere gli imprenditori in tutto questo?

GB L’azienda ha un ruolo essenziale da svolgere in queste sfide. Contiene molte chiavi e soluzioni. È urgente smettere di pensare che gli imprenditori vogliano solo fare sempre più profitti. Molti di loro sono sensibili a questi temi. Certo che l’ensemble della société doit aussi permettre qu’il soit impossible d’acheter des dangereux produits, que nous devons aussi imaginer que l’impact environmental soit évalué réellement sur le meme plan che les résultats globaux dans une forme di triple comptabilité Per esempio. Le aziende sono il cuore della soluzione.

Alla fine, sei ottimista o no?

GB In fondo sono profondamente preoccupato, ma questo non deve soffocare l’azione. La scienza, i politici, i cittadini, le ONG e le aziende hanno tutti un ruolo da svolgere. Dobbiamo essere più attenti e comprensivi dei quartieri, che hanno molto da insegnarci, e poi dobbiamo usare l’intelligenza umana e la collaborazione per costruire la meraviglia della società di domani.

