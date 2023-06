Il dipartimento, la sanità, il Museo Laperouse… Controversie dei funzionari albanesi eletti

di base

Questa sera si è tenuto un lunghissimo consiglio comunale. All’ordine del giorno: questioni di bilancio, ma soprattutto salute e la creazione di un nuovo spazio dedicato a La Pyrrhus.

Tradizionalmente, votare su un account amministrativo è sempre un’occasione di discussione. La maggioranza difende il proprio record e l’opposizione spiega come avrebbe potuto fare meglio. Non ad Albi. Questa sera, l’opposizione di sinistra (Gab Frédéric Cabroulier) si è accontentata di porre domande su certe linee o fare dichiarazioni patriottiche su punti specifici. Mi sono astenuto dal voto. Quindi, nel processo, la maggioranza disponeva di un budget aggiuntivo di circa 3 milioni di euro in investimenti approvati senza ulteriori discussioni (escluso il dipartimento).

Tanto che il sindaco si è chiesto se la presentazione di Roland Gilles, l’aiutante finanziario, avesse interessato gli eletti della sinistra. A parte l’anello, ovviamente, la “nuova ossessione della vita” di Natalie Ferran Lefranc secondo il sindaco.

No, infatti, l’opposizione si stava preparando per future battaglie. Con 86 punti all’ordine del giorno, era meglio risparmiare. Tre questioni ieri sera hanno sollevato diverse visioni politiche: il cerchio ovviamente, la salute e il progetto Lapérouse.

E sempre l’anello

In pista, niente di veramente nuovo. Nathalie Ferrand-Lefranc ha denunciato il costo della fine della sua delega di servizio pubblico. Stéphanie Guiraud-Chaumeil ha sostenuto il nuovo progetto della città: Albility. A proposito, apprendiamo che sono stati stanziati 500.000 euro per mettere a norma l’attrezzatura. e 900.000 euro per l’avvio dei mercati della capacità.

Il Consiglio divide la salute

Il sano dibattito è stato più interessante. In occasione dell’ammodernamento dell’istituzione di un centro per consulti straordinari con i medici in pensione, gli eletti hanno difeso i due gruppi di sinistra a favore del Centro per la sanità pubblica. L’apertura della nuova struttura non risolve di fatto la carenza di medici curanti. Ancora una volta Gilbert Hangard, l’assistente sanitario, ha manifestato la sua contrarietà al finanziamento di un tale progetto e non al principio di un centro sanitario.

Secondo lui, il 75% dei centri sanitari soffre di inabilità. Anche Villers ad Albi. “Non è responsabilità della città sopportare questo fardello e mettere in pericolo le finanze degli albigesi. Spetta allo stato sopportarlo. Lo stato deve riconsiderare come viene finanziato”. Da qui la sua decisione di creare qualcosa con i medici locali e trovare altre soluzioni con le strutture esistenti.

André Boudes (PCF) gli ha detto che nessun centro sanitario, per quanto ne sapeva, era stato chiuso. E che il progetto sarà sostenuto dal gruppo di interesse guidato dalla regione. “Stiamo solo chiedendo un edificio.”

Nathalie Ferrand-Lefranc ha indicato l’impegno della città a prestare un edificio se il progetto sarà realizzato. “L’abbiamo fatto per AMRA. La città ha mantenuto la sua promessa”, ha detto l’assistente sanitario. E ricorda, quando entri nel GIP, sei solidale con il debito. Infine, ha sottolineato Stephanie Gero-Shumel, il problema è la carenza di medici.Tuttavia, secondo lei, Anche la regione li sta cercando per i centri di sanità pubblica.

La Perouse: un progetto da 15 milioni di euro

Infine sono arrivate le deliberazioni sul lancio del concorso per project manager per il progetto Laprus. Uno spazio dedicato al navigatore albigese dal costo di 15 milioni di euro, che aumenta l’attrattività della città e accoglie 80mila visitatori all’anno. Personalità raggiungibile secondo Marie-Pierre Bokabel, Assistenza culturale. Il Museo Toulouse-Lautrec ha registrato l’anno scorso 130.000 visitatori.

Nicole Hibbert (a sinistra) ha chiesto se “la spina dorsale della città è abbastanza forte per un secondo museo. È saggio, vista la situazione attuale, fare un investimento così grande?”.

L’opposizione ha dichiarato di rifiutarsi di partecipare al voto. Stephanie Giraud-Shumel ha ricordato l’esempio di Cordeliers, che all’epoca veniva trattato come un progetto estivo. “Oggi siamo molto orgogliosi che Philippe Bonnekarer avesse questa ambizione per Albi”. Come Michel Frank, l’opposizione ha chiesto un voto per questo “progetto strutturale ed entusiasmante”. “Non è questo il punto. Dobbiamo essere vigili per quanto riguarda le finanze pubbliche. Non abbiamo nulla da decidere. Non c’è uno studio di fattibilità”, ha sottolineato Jean-Laurent Tonicelo. E Nathalie Ferrand-Lefranc ha abbondato in questa direzione: “Non c’è nessuna linea sul budget operativo. Quale città potrebbe farlo?”.

Sono scivolato sul ponte, altro serpente di mare della politica albanese. Alla fine, è stato Jean-Michel Boat a riassumere bene la situazione sottolineando che negli “anni venti” i loro predecessori devono aver avuto lo stesso dibattito con Toulouse-Lautrec. Come i loro predecessori, la maggior parte dei funzionari eletti ha approvato il nuovo museo.