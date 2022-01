L’indicatore di salute NITI Aayog è utile anche se ci sono scappatoie

Il NITI Aayog Health Index, che classifica i paesi in tre ampie categorie (risultati sanitari, governance e informazioni e input/processi chiave) è uno strumento utile per identificare le aree di interesse per la salute e la salute pubblica. Ovviamente è possibile rendere più completo l’indice; The Wire cita esperti per sottolineare che il rapporto non valuta le condizioni di salute mentale e le malattie non trasmissibili, che dovrebbero essere entrambe una priorità assoluta per i responsabili politici. Inoltre, il raggruppamento di paesi con fatti demografici ed endemici divergenti è stato citato come uno dei principali problemi del confronto.

Tuttavia, ci sono alcuni punti chiave dell’indice, in particolare per quanto riguarda la spesa pubblica per la salute e il rafforzamento del personale sanitario. Mentre il Kerala è in cima alla lista non a caso, l’Uttar Pradesh, che è in fondo alla lista, ha registrato il miglioramento più incrementale dal 2018-2019, anche se su base debole. Per illustrare come la base influisce sui ranghi, il Bihar ha registrato la più grande diminuzione del tasso di mortalità neonatale (MNR), da 28 a 25, nel periodo base durante il periodo base; Il Kerala, dove l’NMR è rimasto invariato a 0, è al 13° posto in questa lista. Dato che l’indice copre l’anno precedente allo scoppio dell’epidemia di Covid-19, è necessario mettere in guardia contro le realtà mutevoli, a causa di come la pandemia ha spinto i governi ad aumentare l’assistenza sanitaria. Tuttavia, l’indicatore dovrebbe riflettere lo slancio con cui ciascun paese avrebbe compiuto ulteriori sforzi.

Una misura chiave è l’efficienza della spesa sanitaria. L’indice NITI del numero medio di giorni necessari per trasferire fondi da una missione sanitaria nazionale dalla tesoreria pubblica all’ente attuatore può essere preso come indicazione. Otto paesi più grandi hanno ridotto i ritardi tra il periodo base e il periodo di riferimento, mentre il tempo necessario per il trasferimento è aumentato per gli altri paesi; Il Punjab ha visto la maggiore riduzione del tempo di transito, da 342 giorni a 134 giorni, mentre l’Himachal Pradesh, al di sotto, ha visto un deterioramento da 34 giorni a 186 giorni.

Il lungo periodo di trasformazione del denaro centrale in massicce spese per la terra è significativo nel contesto della recente preoccupazione del centro per i paesi che collettivamente hanno utilizzato solo il 17% dei 23.000 crore di rupie che aveva nel sistema. Preoccupante è anche il fatto che 15 dei 19 principali Stati, tra cui il Kerala, hanno lacune nella forza degli operatori sanitari pubblici che, in proporzione ai bisogni, hanno raggiunto la doppia cifra. Nel caso del Bihar, tale numero era di 41,27 nell’anno prima della pandemia, anche se in calo rispetto al 48% dell’anno prima.

L’epidemia ha, ovviamente, evidenziato questa importante carenza a livello nazionale. Tuttavia, poiché queste gravi carenze renderanno anche difficile aumentare i risultati desiderati per le malattie non Covid, i paesi devono colmare le lacune sulla base della guerra. Il centro, come notato in precedenza da questo giornale, citando esperti come il dottor K Srinath Reddy di PHFI e il dottor Devi Shetty di Narayana Hrudayalaya, ha anche un ruolo da svolgere, in termini di politiche di riforma che limitano l’aggiunta significativa di operatori sanitari, un indice di giurisdizioni di tutto il mondo che sono riuscite a soddisfare e migliorare gli standard raccomandati dall’Organizzazione mondiale della sanità.

L’indice ci dà anche un’idea di quanto la maggior parte dei nostri paesi sia lontana dai livelli desiderabili di salute e assistenza sanitaria. Nove stati principali sono al di sotto del punto medio, con solo gli stati meridionali (escluso il Karnatka) al di sopra o vicino al segno di 70 punti. La pandemia ha probabilmente fatto sì che i reparti perdessero la loro inerzia, e anche così, far funzionare l’assistenza sanitaria in modo ottimale rimane un compito arduo.

Financial Express è ora disponibile su Telegram. Clicca qui per unirti al nostro canale e tenerti aggiornato con le ultime notizie e gli aggiornamenti da Biz.