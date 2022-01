Scienziati cinesi hanno creato un “satellite”

Il rapporto tra la luna e la rana, sono i ricercatori cinesi che oggi suggeriscono di farlo. immaginando a “il satellite” Mirato a simulare un ambiente a bassa gravità per prepararsi per le missioni future. È tutto ispirato da un esperimento che ha messo in ascesa una rana più di 20 anni fa.

su di me la lunaCi sentiamo sei volte più leggeri di quanto ci sentiamo sulla Terra. un bassa gravità Il che può causare problemi tecnici, in particolare per le missioni che prevedono di stabilirsi lì a lungo termine. Ecco perché i ricercatori cinesi hanno deciso di costruire sul terreno, in una stanza sottovuoto… a «Satellitare»!

L’idea è venuta loro da un esperimento che ho fatto alcuni anni fa – e ho avuto Premio IgnNobel Per il suo autore – su una rana. Un esperimento che ha permesso di sollevarlo utilizzando un magnete. Grazie a un fenomeno noto fisici sotto il nome di levitazione magnetica. chi vuoleRichiesta Campo magnetico abbastanza forte da espellere tutti i piccoli campi magnetici che hai creato atomi che formano qualcosa nella stessa direzione. Così, superi la gravità.

Per supportare l’esplorazione dello spazio

Pertanto, i ricercatori cinesi sperano di simulare la debolezza della gravità lunare grazie alla forte gravità campi magnetici Applicato all’interno di una camera a vuoto con un diametro di 60 cm. Sempre che lo richiedano i test sui materiali candidati per un viaggio sulla luna. Sapendo che i test di scorrimento, che quantificano quanto si deforma un materiale a temperatura e pressione costanti, ad esempio, possono richiedere diversi giorni.

La stanza sarebbe piena di rocce e polvere per imitare la superficie della luna. I ricercatori si aspettano che li aiuti a testare tutti i tipi di tecnologie. Un modo per risolvere problemi tecnici che altrimenti potrebbero costare il futuro Missioni sulla luna. Ma anche per avere un’idea più precisa della fattibilità di avere una base umana sul nostro satellite naturale.