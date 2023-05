L’immagine generata dall’intelligenza artificiale mostra un’esplosione al Pentagono (FOTO)

Un portavoce del ministero della Difesa ha dichiarato: “Possiamo confermare che si tratta di informazioni false e che il Pentagono non è stato attaccato oggi”.

Anche i vigili del fuoco della zona in cui si trova l’edificio (ad Arlington, vicino a Washington) sono intervenuti per segnalare su Twitter che non ci sono state esplosioni o incidenti, né al Pentagono né nelle vicinanze.

Il quadro sembra aver fatto fermare i mercati per alcuni minuti, con l’S&P 500 che ha perso lo 0,29% da venerdì prima del rally.

Pat O’Hare di Briefing.com ha osservato che “c’è un aspetto negativo in questa disinformazione quando le macchine l’hanno rilevata”, riferendosi al software di trading automatico programmato per interagire con i post dei social network.

“Ma il fatto che sia rimasto calcolato in relazione al contenuto di queste false informazioni indica che anche altri le consideravano confuse”, ha detto ad AFP.

Una narrazione del movimento cospirativo QAnon è stata tra le prime a trasmettere l’immagine fasulla, la cui fonte è sconosciuta.

L’incidente arriva dopo che diverse immagini false prodotte utilizzando l’intelligenza artificiale generativa sono state ampiamente pubblicate per mostrare le capacità di questa tecnologia, come quelle dell’arresto dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump o del Papa in piumino.

Programmi come DALL-E 2, Midjourney e Stable Diffusion consentono agli hobbisti di creare falsi convincenti senza dover padroneggiare software di editing come Photoshop.

Ma se l’IA generativa rende più facile la creazione di contenuti falsi, il problema della loro diffusione e diffusione – la componente più pericolosa della disinformazione – ricade sulle piattaforme, notano regolarmente gli esperti.

Gli utenti utilizzano questi strumenti per creare contenuti in modo più efficiente che mai […] Ma si diffondono ancora attraverso i social network”, ha confermato Sam Altman, presidente di OpenAI (DALL-E, ChatGPT), durante un’audizione al Congresso a metà maggio.