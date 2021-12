Alluvione in Belgio, il secondo disastro più costoso del 2021

Le inondazioni in Belgio e nei paesi vicini sono il secondo disastro più costoso. I 10 disastri citati hanno ucciso almeno 1.075 persone e provocato oltre 1,3 milioni di sfollati, secondo il rapporto annuale di Christian Aid pubblicato lunedì.

L’anno scorso, l’ammontare dei danni economici causati dai 10 eventi meteorologici più costosi è stato calcolato in circa 150 miliardi di dollari dalla ONG, indicando che la maggior parte delle stime sono “basate solo sui danni assicurati, indicando costi reali più elevati”.

Questa classificazione economica sovrarappresenta i disastri che si sono verificati nei paesi ricchi, con infrastrutture più sviluppate e meglio sicure, ma l’ONG afferma che “alcuni degli eventi meteorologici estremi più devastanti del 2021 hanno colpito i paesi poveri, che hanno contribuito poco a Cause. Da cambiamenti climatici “e dove la maggior parte dei danni non è assicurata.

In Sud Sudan le inondazioni, il cui costo economico non è stato valutato, hanno colpito circa 800.000 persone, ricorda ad esempio Christian Aid.

Il disastro più costoso è stato la tempesta Ida (fine agosto/inizio settembre), che ha provocato inondazioni a New York City, con costi economici stimati in 65 miliardi di dollari.

Poi le alluvioni di luglio in Belgio e nei paesi limitrofi con perdite per 43 miliardi di dollari, poi la tempesta invernale Urey negli Stati Uniti, con un’ondata di freddo fino al Texas, che ha colpito in modo significativo la rete elettrica e causato 23 miliardi di danni.

Un quarto disastro con oltre 10 miliardi di dollari di perdite ha inondato la provincia cinese di Henan a luglio con un costo di 17,6 miliardi di dollari.

Dopo le inondazioni nella Columbia Britannica in Canada (novembre, 7,5 miliardi), un’ondata di freddo a fine aprile in Francia (5,6 miliardi), che ha distrutto vigneti prestigiosi, il ciclone Yas in India e Bangladesh (3 miliardi di dollari), e il tifone In-Fa in Cina (2 miliardi di luglio), inondazioni in Australia (2,1 miliardi di marzo) e ciclone Taukta in India e Sri Lanka (1,5 miliardi di maggio).

A metà dicembre, il riassicuratore Swiss Re ha pubblicato una stima totale del costo dei disastri naturali nel 2021 in tutto il mondo, che è stimato in 250 miliardi di dollari, con un aumento del 24% rispetto al 2020.

“I costi del cambiamento climatico sono stati alti quest’anno”, ha commentato in una nota Kat Kramer, direttrice del clima di Christian Aid e autrice del rapporto.

I disastri meteorologici sono sempre esistiti, ma i cambiamenti climatici causati dall’attività umana stanno aumentando la loro frequenza e il loro impatto, prevedono gli scienziati.