Liceo “De Filippis Galdi”, a scuola di eco-sostenibilità

Il progetto di Alternanza scuola – lavoro realizzato con la Camera di Commercio e l’Università degli Studi di Salerno

Liceo “De Filippis – Galdi“, che non si fossero fermati mai, ce n’eravamo accorti fin da subito e i loro video ci hanno accompagnato qui su laRed durante il lockdown. Abbiamo vissuto la DAD attraverso i loro occhi, oggi, invece, gli studenti del Liceo De Filippis Galdi di Cava de’ Tirreni ci raccontano l’ Alternanza scuola-lavoro sulla eco-sostenibilità.

“Dal riciclo al riuso: la conoscenza sociologica di fronte alla sfida della sostenibilità”, il titolo del progetto e oltre agli studenti ha visto coinvolti Camera di Commercio, Università degli Studi di Salerno.

Il progetto ha coinvolto 25 studenti della classe 5 Ae dell’indirizzo Economico-sociale del Liceo “De Filippis Galdi” di Cava de’ Tirreni, presieduto dalla Dirigente scolastica Maria Alfano.

Nei giorni scorsi si è svolto, pertanto, il Report Day con il Dipartimento di Studi politici e Sociali dell’Università degli Studi di Salerno sulla piattaforma Microsoft Teams, per presentare i risultati del “Percorso per le competenze e per l’orientamento”.

Presenti alla video-conferenza il Responsabile scientifico del progetto, Prof. Maurizio Merico, i Delegati PCTO, Professoresse Maria Prosperina Vitale e Mariadomenica Lo Nostro, la Dirigente scolastica del Liceo “De Filippis Galdi”, Maria Alfano, il Consigliere Camerale, Stefania Rinaldi – Delegato PCTO della Camera di Commercio Salerno, il Presidente del Corso di Studi in Sociologia, Prof. Massimo Pendenza, la Prof.ssa Maria Letizia Puglisi del De Filippis -Galdi, gli Esperti, le dottoresse Carmela Cicalese e Nadia Cammarano e la Prof.ssa Serena Quarta, la referente per l’Azienda “Metellia Servizi”, Dott.ssa Tiziana De Sio.

Le studentesse Rossella Fasolino, Maria Antonia Rispoli hanno raccontato l’esperienza vissuta e i risultati raggiunti con il progetto.

Gli studenti sono stati coinvolti in attività formative, laboratoriali e di stage sui temi dell’educazione ambientale con focus specifico sulla raccolta e sul riciclo dei rifiuti. L’attività svolta ha avuto un approccio innovativo perché ha visto il coinvolgimento dell’Università, della Scuola e delle Aziende ed è stata applicata una metodologia qualitativa di analisi di contesto.

Tutte le attività svolte, oltre che fare acquisire ai giovani partecipanti le conoscenze adeguate in materia di riuso e di riciclo dei rifiuti, hanno permesso loro di acquisire competenze trasversali.

Ai partecipanti sono stati offerti gli strumenti necessari alla costruzione dei percorsi di analisi e osservazione critica della società contemporanea, con specifico riferimento alle opportunità lavorative offerte nell’ambito delle Scienze politiche e sociali; particolare attenzione è stata prestata alle aziende coinvolte nello stage: “Metellia Servizi” di Cava de’ Tirreni e “Agricola Imballaggi” di Pagani. Il progetto è stato finanziato dalla Camera di Commercio di Salerno.