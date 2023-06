L’ex primo ministro italiano Silvio Berlusconi è affetto da leucemia cronica

Il senatore di 86 anni, ricoverato mercoledì in terapia intensiva in un ospedale di Milano, è in “condizioni stabili”.

L’ex primo ministro italiano Silvio Berlusconi è stato soprannominato “ImmortaleLa sua lunga vita in politica è stata segnata dalla leucemia cronica, hanno annunciato i medici giovedì pomeriggio, ed è stato ricoverato in terapia intensiva in un ospedale di Milano il 5 aprile. Lui “Attualmente è ricoverato in terapia intensiva per un’infezione polmonare“. Questa infezione fa parte del “Da tempo soffriva di leucemia mielomonocitica cronica“, affermano in un comunicato stampa.

Era in una posizione questo giovedì mattina.stabileDopo la prima notte di terapia intensiva, ha detto un ministro del suo partito. Il magnate dei media e senatore, 86 anni, che negli ultimi anni era stato dimesso dall’ospedale, è stato ricoverato mercoledì all’unità di cardiologia dell’ospedale San Raffaele di Milano per problemi respiratori. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, esponente di Forza Italia di Silvio Berlusconi, ha dichiarato a radio Roy Uno di aver parlato con il medico del presidente. “Mi ha detto che Silvio Berlusconi ha avuto una notte riposante e che le sue condizioni fisiche erano stabili.disse Antonio Tajani.

Un viaggio di andata e ritorno in ospedale

Silvio Berlusconi è stato portato d’urgenza in ospedale mercoledì 5 aprile, a causa di difficoltà respiratorie e bassi livelli di ossigeno nel sangue, che hanno messo sotto pressione i suoi sistemi cardiovascolare e respiratorio, hanno riferito i media italiani. Il mese scorso, il leader miliardario del partito di destra Forza Italia aveva già trascorso quattro giorni nello stesso ospedale con quelli che i media italiani hanno definito problemi cardiaci prima di essere dimesso giovedì scorso.

«Ho già ripreso a lavorare (…) Sono pronto e determinato a dedicarmi come ho sempre fatto al paese che amo.“, ha detto in un messaggio pubblicato sui social network venerdì. Domenica ha pubblicato una sua foto sorridente davanti a un letto di tulipani nella sua villa ad Argore, nel nord Italia.

Stanco “Cavaliere”

Dopo aver dominato per decenni la politica italiana, “EroeOggi è visto in declino fisico nelle rare occasioni in cui appare in pubblico. i giorni delle sue famigerate serate sensuali”fiore fioreÈ passato molto tempo con le giovani stelle. Forza Italia fa parte della coalizione di governo di destra e di estrema destra del premier Giorgia Meloni, che mercoledì ha twittato che il suo alleato “Un sincero e caloroso augurio di pronta guarigione».

Silvio Berlusconi è entrato in politica nel 1994 e per milioni di italiani ha rappresentato l’età d’oro dell’economia italiana. Nonostante una serie di scandali sessuali e cause giudiziarie che hanno offuscato la sua reputazione, ha occupato un posto speciale nel cuore di molti italiani.