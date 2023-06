Il governo italiano sta lavorando alla creazione di un fondo di investimento per l’intelligenza artificiale

La corsa all’intelligenza artificiale passa anche dall’Italia. Il governo italiano intende istituire un fondo di investimento dedicato al finanziamento di start-up di intelligenza artificiale. Prevede di consegnare all’investitore della società pubblica Casa Deposito de Presti (Ctp), ha detto a Reuters Alessio Putti, sottosegretario all’innovazione nel governo Meloni.

Il veicolo del futuro “Saranno promossi studio, ricerca e programmazione sull’intelligenza artificiale in Italia”, ha dichiarato in una nota. Il governo ha deciso di stanziare 150 milioni di euro per il fondo, secondo fonti citate da Reuters.



“Puntiamo ad aumentare l’indipendenza dell’industria italiana e sviluppare la nostra capacità nazionale di sviluppare competenze e ricerca in questo settore strategico”Conclude il vicesegretario di Stato.

CDP interverrà attraverso CDP Venture Capital, fondo di venture capital con circa 3,2 miliardi di euro di masse gestite, con risorse proprie. CDP è un ente pubblico controllato per l’80,1% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze italiano e per il 18,4% da diverse società fiduciarie italiane.



