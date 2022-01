L’ex moglie di Igor Bogdanov si fida degli ultimi istanti dei due fratelli

Su invito del BFM, Amélie de Bourbon-Parme, moglie da 20 anni di Igor Bogdanov, ha rivelato gli ultimi momenti di vita dei gemelli e il motivo per cui non sono stati vaccinati.

Immagini di Belga







dalla redazione

Pubblicato il 1/5/2022 14:22 Tempo di lettura: 2 minuti



Ospite del gruppo BFM TVNegli ultimi momenti della vita del suo ex marito e fratello, l’ex moglie di Igor Bogdanov ha detto: “Erano esseri meravigliosi”, dice Amelie de Bourbon-Parme.

I gemelli, morti sei giorni dopo aver contratto l’infezione da Covid-19, erano noti per il loro amore per la scienza e per il loro lavoro nel diffonderla. I fratelli si ammalarono a metà dicembre e furono subito ricoverati in ospedale. “È peggiorato, Igor ha vissuto dopo suo fratello per alcuni giorni, il che ci sembrava fuori discussione, erano molto collegati. (…) E allo stesso tempo volevamo crederci “, spiega l’ex moglie di Igor con cui hanno due figli.







Secondo Amelie de Bourbon-Barme, Igor non sapeva che suo fratello se ne fosse andato perché era già in coma artificiale, ma sapeva di essere trattenuto perché i due fratelli erano rimasti addormentati. Ha chiamato e comunicato come fossero in due stanze separate. “Non potevano essere separati a lungo”, ha commentato l’ex moglie, aggiungendo che “nei loro ultimi momenti erano così circondati”.

Alla domanda sulla non vaccinazione dei gemelli, Amelie de Bourbon-Parme ha spiegato che non si trattava affatto di una decisione politica, ma piuttosto di una scelta personale legata alla loro paura e fobia di medici e farmaci. E l’ex moglie di Igor aggiunge: “Pensavano di essere intoccabili e gli amici intimi di Igor hanno cercato di convincerlo a farsi vaccinare”, senza successo.

Amelie de Bourbon-Parme ha precisato che i funerali dei due fratelli si svolgeranno in contemporanea, lunedì 10 gennaio nell’8° arrondissement di Parigi.