Il comportamento imbarazzante di questa attrice ai Golden Globe diventa virale: “È completamente ubriaca”

stella D Casa del dragoMillie Alcock non era la più stoica sul palco del concerto.

Un momento di distrazione? Tra la bella battuta di Eddie Murphy su Will Smith e il nuovo taglio di capelli di Brad Pitt, un altro momento è stato condito dai Golden Globes. Ma questo era dell’ordine dell’imbarazzo, vale a dire l’ubriachezza di Millie Alcock dopo aver ricevuto un premio.

un’attrice Casa del drago È salito sul palco con Miguel Sapochnik – il creatore dello spettacolo – ed Emma Darcy per ricevere il trofeo per la migliore serie drammatica, e la situazione dal vivo della giovane donna non ha mancato di allertare i netizen. “È completamente ubriaca”, “Mi dispiace vedere qualcuno in questo stato dal vivo”, potremmo leggere in particolare su Twitter.

Congratulazioni per aver vinto il premio per la migliore serie drammatica, @dipendente! Stiamo già morendo dalla voglia di rivedere! ⭐️⭐️⭐️ #Palloni d’Oro pic.twitter.com/yS58Ild2wo Premi Golden Globe 11 gennaio 2023

È vero che durante tutto il discorso del regista, Millie Alcock non ha potuto impedirsi di ridere con insolenza, puntando il dito contro qualcuno tra il pubblico e persino mettendosi il dito in bocca.

Milly è molto ubriaca ai Golden Globes e non lo nasconde. Sto piangendo !!!! pic.twitter.com/1i2XOYo4oS — Dina (@DailyDaemyra) 11 gennaio 2023

Nelle storie avvistate sull’account Instagram dell’attrice, quest’ultima non sembra vergognarsi della sua parte e si spinge fino ad ipotizzare un suo livello di alcol nel sangue avanzato. Ha persino ripubblicato uno scatto inquietante di questo momento scomodo.