L’evento si verifica solo una volta ogni decennio: sabato un grande asteroide passerà “molto vicino” alla Terra

Sabato alle 20:49 ora belga, passerà “molto vicino” alla Terra, meno di un terzo della distanza che ci separa dalla Luna. Richard Moesel, capo dell’Ufficio per la difesa planetaria dell’Agenzia spaziale europea, ha dichiarato all’AFP che non c’è motivo di preoccuparsi.

Pertanto, l’International Asteroid Warning Network ha deciso di sfruttare questa convergenza e 2023 DZ2 sarà analizzato utilizzando una serie di strumenti come spettrometri e radar.

L’obiettivo è scoprire tutto ciò che c’è da sapere sull’asteroide in una sola settimana, afferma lo scienziato. Ha aggiunto che questo servirà come esercizio su come la rete “reagirà a una tale minaccia” in futuro.

Secondo i calcoli degli astronomi, l’asteroide passerà di nuovo sulla Terra nel 2026, ma a una distanza maggiore e non rappresenterà un rischio di collisione almeno per i prossimi 100 anni.