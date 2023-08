Leticia Halliday: St. Barths, è finita! Un addio emozionante e ritorno a Los Angeles con Jade e Joy per uno speciale di ritorno

Dopo un’estate piena di amici, risate, feste e riunioni con amici e familiari, Leticia Halliday e le sue figlie tornano nella loro villa americana questo mercoledì! 24 ore fa, la vedova di Johnny Hallyday e le sue figlie hanno lasciato St. Barthelemy, il piccolo paradiso in cui si ritirano ogni anno per qualche settimana con gli amici, per tornare a Los Angeles, dove vivono da molti anni.

Una fine delle vacanze un po’ triste: Laeticia Hallyday e sua figlia maggiore, Jade (19), hanno postato sui loro account Instagram di aver salutato i loro amici, che li hanno accompagnati all’aeroporto. “Ci manchi già“, hanno scritto entrambi nel racconto. La giovane Joy, invece, sembrava più contenta di essere tornata: ha fotografato l’esterno della sua casa, e poi ha addirittura postato una storia nella sua stanza. Approfitta sicuramente di questi pochi giorni prima del inizio dell’anno scolastico per trovare le sue amiche.

Prima del grande cambiamento: a 15 anni andrai già al liceo! Ancora studentessa al Lycée Français de Los Angeles, però, la ragazzina non deve perdere i contatti con i suoi amici… ma un nuovo passo compiuto con orgoglio. Proprio come sua sorella Giada, che ha conseguito il diploma di maturità all’inizio dell’estate, e che l’ha cercata insieme alle sue amiche sotto gli occhi orgogliosi della madre.

Una nuova svolta per la giada

Per lei, l’anno promette di essere più fresco da quando ha iniziato gli studi superiori nel campo che la attrae di più: la moda! Creativa (come gran parte della sua famiglia), la bambina aprirà una scuola di design nella Città degli Angeli. Perfetto per iniziare la tua passione senza essere troppo lontano da tua mamma e tua sorella quest’anno…

Inoltre, se Jade ha guadagnato un po’ la sua indipendenza quest’estate trascorrendo molto tempo nel Sud con la sua famiglia materna, Joy Hallyday è rimasta molto con sua madre, soprattutto quando entrambe hanno trascorso del tempo a Parigi. Una dolce complicità, che si rafforza man mano che la ragazza matura…