Un esperto militare vicino a Vladimir Putin ha minacciato sia il Regno Unito che gli Stati Uniti di attacchi nucleari su larga scala mentre la Russia ha ribadito le sue accuse contro l’Ucraina lunedì, affermando di essere entrata nella “fase finale” della fabbricazione di una “bomba sporca”. Accuse rimosse da Kiev che ha invitato esperti internazionali a venire a ispezionare le sue strutture.









Dai video

“Se la NATO entra in guerra con la Russia, non potremo limitarci a invocare il diritto internazionale… alla Carta delle Nazioni Unite”, ha affermato il radicale Koroshenko a Meet Russia-1, un media controllato dal Cremlino. “C’è solo un modo”, ha detto. ” che essi [l’Occident] Dovrebbero sapere che se cercheranno di combattere con la Russia in Ucraina o sul nostro territorio, ci sarà una sola risposta”.

Parigi, Londra e Washington hanno criticato congiuntamente le “false” dichiarazioni di Mosca lunedì. E hanno sottolineato in una dichiarazione congiunta che “nessuno sarà ingannato nel cercare di usare questa affermazione come pretesto per l’escalation”.