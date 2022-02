Les voitures au gaz naturel moins polluantes que les électriques, vraiment ?

Outre un intérêt économique, les voitures fonctionnant au gaz naturel (GNV) auraient un intérêt écologique face aux autres véhicules, y compris électriques. Telle est la conclusione d’une étude menée par l’ADACune association d’automobilistes allemande.

Pour rappel, le GNV, à ne pas confondre avec le GPL, est un gaz naturel utilisé par certees voitures à bicarburation. En France, sa part de marché reste aneddotique avec seulement 172 véhicules neufs à bicarburation essence/GNV immatriculés en 2021, soit 0,01 % des ventes (fonte: C-Ways). À titolo di confronto, le automobili roulant au Superéthanol-E85 et cells à bicarburation essence/GPL on représenté rispettivament 0,15 et 2.80% delle immatricolazioni nel periodo di tempo.

Gli autori dello studio non analizzano le emissioni inquinanti e le emissioni di gas in serre “du puits à la roue” di 112 voci, mues par différentes énergies. Ce bilan comprend donc la production de l’énergie et son acheminement, avec notamment les pertes à la recharge pour un véhicule électrique, par esempio.

Le GNV sono disponibili sotto forma di gas, contrairement au GPL stocké à l’état liquide. © Volkswagen AG

Si la voiture testée émettant le moins de CO2 est électrique, à savoir le SUV Hyundai Kona elettrica, con 84 g di CO2/km, le classiment global, prenant égallement en compte les emissioni inquinanti (monoxyde de carbone, particules fines, oxydes d’azote…), est mené par deux modèles fonctionnant au GNV. En première position, sulla trouve ainsi la Seat Leon 1.5 TGI (punteggio globale di 103, contre 101 per la Kona Electric), suivie de la Volkswagen Golf équipée du même moteur (punteggio globale di 102).

À noter toutefois que cette étude semble oublier les émissions de particules fines des freins, qui sont largement inférieures sur les voitures électriques et hybrides grâce à leur système de Freinage régénératif. En tenant compte, le classiment pourrait donc évoluer. De même, les auteurs sont partis du postulat qu’une voiture à bicarburation essence/GNV ne roule qu’au GNV. Malheureusement, avec leur autonomie de 400 km environ au GPL et un réseau de distribution limité, leurs Conducteurs sont parfois contraints de rouler à l’essence, plus émetteurs de CO2 et de polluants. La produzione d’une voiture électrique a toutefois un impatto ambientale più rumoroso.