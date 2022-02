La fusione nucleare serait-elle l’energie du futuro ? Les chercheurs européens à la pointe dans le domaine

Dans le sud de la France, ce qui sera le plus grand réacteur de fusion nucléaire au monde, est en fin de construction. Il prendra le relais du réacteur de laboratoire JET. Cette fois, la quantité d’énergie produite sera 10 fois plus importante que celle nécessaire pour atteindre les 150 million degrés. Si cela marche, les premiers réacteurs commerciaux qui donneront de l’électricité au réseau, pourraient être mis en service.

Chacun de ces futurs réacteurs pourra remplacer un réacteur nucléaire actuel. C’est un autre type de centrale aussi puissante avec un autre four mais sans les déchets radioactifs.

C’est la promesse d’une énergie sûre, efficace et propre.

Pour notre expert, c’est la promesse d’une énergie sûre, efficace et propre. La fusione nucleare ne laisse qu’un déchet principal, l’hélium qui ne produit ni acide dans l’atmosphère, ni pluies acides et qui n’attaquera pas la couche d’Ozone. Ce n’est pas non plus un gaz à effet de serre, idéal donc pour lutter contre la crisi climatique.

Enfin, last but not least, c’est un produit rare sur Terre, très utile dans toutes les applications qui travaillent dans l’Ultra-froid. C’est le seul élément qui reste liquide à des températures proches du Zéro absolu. C’est un élément importante per i superconduttori da certe applicazioni mediche.