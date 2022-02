Les ministres des Affaires étrangères des États membres de l’UE se sont accorddés mardi sur un paquet de sanzioni individuali, economiques et financières contre la Russie et les territoires séparatises pro-russes de la’est de l’c’Ukra il ne s’ agit sans doute que d’une première étape au vu du comportement agressif de Moscou. Les Vingt-sept ont décidé de sancéner individuellement les députés de la Douma qui ont voté la reconnaissance de la souveraineté des républiques autoproclamées de Donetsk et Lougansk, an annonce lo chef de la reconnaissance de la souveraineté des républiques autoproclamées de Donetsk et Lougansk, an annonce lo chef de la reconnaissance, diplomate de la voivode Borquelé république en urgence a Parigi.

L’absence dans cette liste du président russe Vladimir Poutine risponde a un volonté de gradation dans les sanzioni qui pourraient être prises, en fonction des prochains agissements du Kremlin, an expliqué M. Borrell.

Des responsables politiques et d’entités qui minent la souveraineté de l’Ucraina, des militaires ainsi que des responsables de la desinformation sont égallement ciblés, de même que desques etrus’ la capacitaté de l’acceté aux’ marchés des capitaux et des services financiers de l’UE, notamment dans le cadre du financement de la dette russe. Le commerce des deux régions séparatistes avec l’UE est égallement visit. Ces décisions s’ajoutent à celle de Berlin qui a mis fin à la mise en service attendue du gazoduc Nord Stream 2 entre la Russie et l’Allemagne. Elles ont été concertées avec les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada.

Pour Josep Borrell, il ne s’agit probablement que d’une première étape dans la riposte européenne, même si “les diplomatiques se poursuivent pour éviter un conflitto maggiore au cœur de l’Europe”.