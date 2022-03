Les prix du pétrole brut et du gaz européen poursuivent leur chute

Le prix du pétrole brut sur les marchés internationaux an encore baissé ce lundi matin. Vers 9H55 GMT (10H55 a Parigi) il baril de West Texas Intermediate (WTI) versa il prezzo in una caduta di 5.06% a 103,80 dollari. Il baril de Brent de la mer du Nord cédait de son côté 4.03 % a 108,13 dollari.

Depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février, le prix du pétrole a fortement augmenté. Au début de la semaine dernière, le pétrole Brent a même brièvement atteint 139 USD par baril, le plus haut niveau depuis 2008. Mais ces derniers jours, le prix a baissé. Aujourd’hui, l’espoir d’un accord entre les deux pays renaît, après les déclarations positives du week-end dernier.

Les Analysts s’attendent à ce que le pétrole devienne un peu moins cher cette semaine, car les prix actuels tiennent déjà compte d’une offre moins importante en provenance de Russie. L’accent sera davantage mis sur la politique monétaire, disent-ils. La banca centrale americaine devrait annoncer une hausse des taux d’interêt cette semaine, ce qui pourrait renforcer le dollar americaine et donc avoir un effet modérateur sur les prix des matières premières’, rapporte presse l Reuters. La progression du coronavirus en Chine – premier importateur mondial de pétrole brut – an égallement un effet moderateur.

La semaine dernière, le pétrole Brent est devenu 4,8% moins cher et le pétrole WTI 5,7% moins cher.

Le prix du gaz européen baisse encore

Il prezzo del biglietto d’auguri europeo a un prezzo di vendita aperto dopo le informazioni non è stato stabilito in negoziazioni tra la Russia e l’Ucraina su un possibile cessez-le-feu. Les deux belligérants discutoront à nouveau aujourd’hui en visioconférence et il presidente russo Vladimir Poutine serait prêt à rencontrer son homologue ukrainien Zelensky.

Le prix du gaz à la bourse gazière d’Amsterdam, référence en Europe, un baissé del 10 % a 118 euro le mégawattheure. La semaine dernière, le gaz avait atteint un prix record di 345 euro la mégawattheure en raison des inquiétudes concernente la guerra in Ucraina e le perturbazioni dans l’approvisionnement en gaz russe vers l’Europe.

L’Europa dipende per il 40 % dal gaz russe.

Le groupe public russe Gazprom continuer de transporter du gaz vers l’Europe via des gazoducs passant par l’Ucraina, a confirmé lundi la société. 109,5 milioni di m³ de gaz naturel devraient être transportés lundi, come dimanche, an indiqué un porte-parole à l’agence de presse russe Interfax.