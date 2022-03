les prix affichés du diesel et de l’essence… pas assez élevés, les pompistes vendent à perte, voici pourquoi

Il prezzo è quello delle proprietà delle stazioni, servizi e servizi, né i combustibili né i combustibili devono essere pagati per il diesel o l’essenza più attiva, oltre a quelli che sono i prezzi massimi per i clienti ausiliari, non sono stati utilizzati per i combustibili e le etichette. carburante (Brafco). Elle fait valoir que le prix massimo esistente devrait être aboli et remplacé par un système de «prix recommandés».

Il prezzo massimo ne s’applique qu’au dernier maillon de la chaîne, c’est-à-dire les proprietari de station services et les négociants en combustibili. Mais le problème, selon la Brafco, est que ce prix maxi vestito avec un certo ritardo l’evoluzione del prezzo del petrolio sur les marchés internationaux. Cela significa che i premiers maillons de la chaîne – compagnie petrolifere, importateurs et grossistes – peuvent immédiatement répercuter l’augmentation des prix du marché mondial, tandis que le dernier maillon doit rispetti i prix massimi.







Concrètement, les négociants e stazioni combustibili proprietarie di servizi vendent actuellement à perte, de l’ordre de 15 à 16 cents par litro de plus que le prix maxi, d’après la fédération. «Ils doivent maintenant soit rispettivo les prix maximums et donc vendre à perte – ce qui est interdit par la loi – soit vendre au-dessus du prix maximum officiel, mais cela non plus n’est pas autorisé», explique Johan Mattarté, director gén de la Brafco. Une troisième option consiste à fermer temporairement la station service, «mais personne ne veut laisser tumber ses clients», ajoute-t-il.

Pour l’organisation rappresentativo les négociants en combustibles et carburant, il est temps d’abolir les prix massimi. La federazione prevede un sistema di «prix recommandés», comme aux Pays-Bas. Cela significa que le prix que les consommateurs paient pour le mazout de chauffage ou le diesel serait actuellement plus élevé que le prix maximum.