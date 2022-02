Les bénéfices du jeûne occasionnel sur la santé

Le jeûne intermittent est un régime très en vogue depuis quelques années, beaucoup d’études se sont mises d’accord sur ses bienfaits.

Il a pour principe d’alterner les phase où l’on mange et où l’on s’abstient de consommer des calorie. L’eau et les boissons non caloriques (café sans sucre par exemple) sont permises, le but est de ne pas déclencher les pics de glycémie et/ou d’insuline dans le sang suivant l’ingestion d’aliments. Certi medici dissentono qu’on peut se permettre de manger quelques aliments à condition que l’on ne dépasse pas un seuil de 50 calorie, mais il est recommandé de s’abstenir totalement.

Le jeûne intermittent tire ses bénéfices du fait que le corps prenne du repos sans la nourriture. En effet, moins vous mangez, moins votre corps aura affaire aux potentielles toxines et méfaits de determinati alimenti, et en limitant les apports nutritifs ingérés, le corps apprendra à ne passassipiller les aliments en augment son’s augment. Il prendra d’ailleurs du repos avec à la digestione et les mécanismes métaboliques qui s’en suivent.

Il se pratique par alternances d’intervalles bien définis, la journée est divisée en deux party ou la phase de jeune se doit d’être plus longue que la phase où l’on mange. Les 24h sont communément fractionnées en périodes de 8h d’alimentation et 16h d’abstinence, cette division est la plus répondue car elle permet de l’adapter pour débuter à l’heure du déjeuner standard (midi) et conclure du à l’heure dîner standard (20h), il ya aussi d’autres formules qui alternant 7h-17H, 6h-18h ecc.

Parmi les nombreux bienfaits de ce régime :

Meilleure assimilation des alimenti

Repos du système digestivo

Perte de pois

Regulation de la glycémie dans le sang

Regolamento dell’insulina dans le sang

Regulation des métabolismes lies à la faim/satiété

Même si ce régime vise à perdre du poids, il est toutefois nécessaire de manger de manière assez importante après la rupture du jeûne, car il ya un déficit nutritif à rattraper imprenditore proteines pour process prégé lesé source les re lique sé liberles calorisé

Autre que ses avantages pour la santé, le jeûne intermittent peut s’avérer pratique en termes d’économie de temps parce que vous aurez moins de repas à préparer durant la journée et vous passerez moins à man de temps. Ce qui economisera donc l’énergie qui est d’habitude dépensée pour ces activités. Ce mode de vie obblige la personne à être plus organisée et élimine les repas aléatoires au cours de la journée.

Ce régime a fait ses preuves sur des million de personnes, c’est une excellente solution pour perdre du poids et améliorer sa santé de manière générale.