L'ecosistema sano di Nizza Costa Azzurra è al centro dell'attenzione

Il team di Nice Côte d'Azur organizza un salutare tour d'affari a Nizza Côte d'Azur

Il team Nice Côte d'Azur, l'agenzia per l'attrattiva e lo sviluppo economico della città di Nice Côte d'Azur, ha recentemente messo in luce il suo dinamico ecosistema sanitario durante una visita d'affari sanitaria alla fine di ottobre, che ha riunito i suoi partner strategici: l'Università di Nizza Hospital, Città di Nizza, Métropole Nice Côte d'Azur e Innovation Hub, SATT Sud-Est, In Extenso, CCI Nice Côte d'Azur e ExactCure.

L'evento ha evidenziato l'impegno della città nel promuovere l'innovazione sanitaria offrendo nell'arco di due giorni tutte le risorse della regione per sviluppare la ricerca sanitaria e l'imprenditorialità a diversi investitori e startup esterne.

Nizza Costa Azzurra, un importante centro di innovazione nel campo della salute

Nice Côte d'Azur si propone come un crocevia dell'innovazione nel settore sanitario, come testimoniano numerose iniziative e progetti importanti.

Nel cuore di questo ecosistema, l’Ospedale Universitario di Nizza si distingue per i suoi progetti su larga scala, come il progetto REBONE focalizzato sulla ricostruzione 3D preoperatoria nel contesto dell’ortopedia.

Allo stesso tempo, il Centro Ospedaliero Universitario di Nizza sta realizzando il progetto RespirERA, un istituto ospedaliero universitario focalizzato sulla ricerca nel campo della salute respiratoria, sottolineando l’importanza di combattere malattie come la broncopneumopatia cronica ostruttiva o il cancro ai polmoni.

Le startup sanitarie stanno rafforzando il tessuto innovativo della regione: ExactCure dimostra l’ascesa dell’intelligenza artificiale nel settore sanitario con una soluzione di gemello digitale che si è distinta nella competizione i-innovation.

ExAdEx-Innov, una società di biotecnologia, si dedica all'esplorazione delle proprietà terapeutiche del tessuto adiposo umano. Si distingue per il suo approccio rivoluzionario alla ricerca sulle malattie metaboliche legate all’obesità, un’area di crescente preoccupazione nel contesto della salute pubblica globale.

L'ecosistema imprenditoriale comprende anche attori innovativi come Horus Pharma, nota nel campo dell'oftalmologia, soprattutto per i suoi prodotti senza conservanti. L'integrazione di questa azienda nel programma EIncelles dimostra il suo dinamismo e il potenziale di crescita.

Allo stesso modo, Caranx Medical si sta rivelando un attore leader nello sviluppo di robot autonomi per procedure chirurgiche, sottolineando l’importanza della mini-robotica e dell’intelligenza artificiale in medicina.

Questi risultati e progetti, sostenuti dal programma Nice Côte d'Azur Metropolis Accelerator, riflettono una strategia globale volta a promuovere l'innovazione nel settore sanitario.

Questa gamma di iniziative, insieme a importanti riconoscimenti come quello di Livmed, dipingono il quadro di una regione dinamica in prima linea nell’innovazione sanitaria. Attraverso questi diversi progetti e imprese, la città di Nizza Costa Azzurra conferma il suo impegno nello sviluppo di soluzioni sanitarie innovative e il suo ruolo crescente sulla scena nazionale e internazionale in questo campo.

Salute Nizza Costa Azzurra