Sanità: l’emergenza globale

“Come non sbagliare, quando siamo chiamati a lavorare con risorse umane e materiali molto inferiori a quelle che possiamo rivendicare?” “Lo scopo della medicina è alleviare la sofferenza; i fallimenti del SSN ora lo esagerano”.

Questa osservazione è stata fatta da un medico britannico in una lettera aperta inviata ogni due mesi IL economista, 1843. Potrebbe essere stato scritto da un praticante francese, italiano, cinese, spagnolo… ed è per questo che abbiamo scelto di tradurlo all’apertura del dossier di questa settimana. In tutto il mondo, la pandemia di Covid-19 è stata rivelatrice: spesso gli operatori sanitari sono in difficoltà e i sistemi sanitari sono in condizioni critiche. A causa della mancanza di fondi e delle loro piccole dimensioni, non sono più in grado di prendersi cura di un numero sempre maggiore di pazienti. E anche l’invecchiamento.

In Francia l’argomento è più attuale che mai. A causa del suo commento sulla riforma delle pensioni, il governo non ha convinto neanche i medici generici. I negoziati sono iniziati diversi mesi fa in merito a prezzi e condizioni di lavoro che sono falliti. E a poco a poco, la Francia si trasforma in un deserto medico, e si sente triste il mondo.

In questa recessione fa eccezione, secondo le analisi, solo la Norvegia, dove ogni cittadino ha il proprio medico di base le notizie di oggi. In Germania, dove un gran numero di istituzioni è a corto di denaro, “C’è da aspettarsi una crisi ospedaliera”, Spiega Business Journal Wirtschafts In Italia a volte devi aspettare un anno per una risonanza magnetica, il che è indignato caffè espresso. Nel Regno Unito, gli infermieri hanno recentemente scioperato per la prima volta nella loro storia. A Madrid almeno 250mila persone hanno manifestato il 12 febbraio in difesa del sistema sanitario pubblico…

Possiamo continuare l’elenco all’infinito, la nota è la stessa ovunque. Nei paesi ricchi, i sistemi sono schiacciati dalla domanda di cure “Esplode” E l’offerta non segue, in anticipo L’economista. Quindi cosa facciamo? Per il settimanale britannico, è necessario attuare “Riforme che erano già auspicabili, come la semplificazione delle procedure o l’introduzione di più concorrenza”.

Un punto di vista molto liberale che ritroviamo sorprendentemente bene nelle colonne del settimanale cinese Caixin : “L’epidemia è stata uno shock a breve termine, ma l’invecchiamento della popolazione in Cina è una variabile lenta che dovrebbe spingerci a intensificare le riforme”, sostiene la fine della burocrazia burocratica del sistema sanitario ma anche dei conflitti di interesse, spiega la rivista economica.

La prova che alcuni problemi sono globali, Caixin È anche influenzato dalla mancanza di professione e dal riconoscimento delle professioni sanitarie: “Dobbiamo suscitare interesse per le professioni sanitarie. L’accesso alla professione medica è difficile. Inoltre, la questione dei salari non può essere evitata, soprattutto nei centri medici di base, dove i bassi salari offerti faticano ad attirare i professionisti”.

In Italia, di fronte alla carenza di personale, la Calabria ha deciso di chiamare 500 praticanti cubani: dopo i corsi di lingua e cultura, la prima divisione doveva iniziare a lavorare a fine gennaio.. Medici di emergenza, chirurghi, cardiologi, ematologi, radiologi, ginecologi e pediatri. La metà di loro ha già lavorato all’estero: in Africa, in America, nel mondo arabo e talvolta anche in Europa. Cerniera repubblica, Che ha incontrato il capo della delegazione cubana. “Siamo addestrati per essere facilmente adattabili. A Cuba, questo fa parte del bagaglio di ogni buon medico”, Vuole essere rassicurato. Dare per scontato.

Ma è questa la soluzione a lungo termine? Pazienti al Nord, badanti al Sud? Nello Zimbabwe deplora il sito esponente africano, Gli infermieri sono sempre più inclini a migrare nel Regno Unito a braccia aperte. Non sono gli unici. Tanto che recentemente il Consiglio internazionale degli infermieri ha lanciato l’allarme. Il reclutamento di personale dai Paesi ricchi dei Paesi del Sud grava ormai pesantemente sui sistemi sanitari di questi ultimi. L’emergenza è davvero globale.