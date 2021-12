L’eclissi solare totale fa sprofondare l’Antartide nell’oscurità

Un’eclissi solare totale ha trasformato l’Antartide dall’estate nell’oscurità all’inizio di sabato, in un raro spettacolo astronomico a cui hanno partecipato una manciata di scienziati, amanti del brivido e innumerevoli pinguini.

“La visibilità era eccellenteRaul Cordero dell’Università di Santiago del Cile (USACH), che era lì per partecipare, ha dichiarato:il college“08:46 ORA BELGA (07:46 GMT), con una fase”cerchio di fuocoÈ durato poco più di 40 secondi.

Un’eclissi solare si verifica quando la luna passa tra il sole e la terra, proiettando un’ombra sulla terra. Per essere completi, il Sole, la Luna e la Terra devono essere allineati direttamente.

Tutto questo era visibile solo in Antartide, per la gioia di un piccolo gruppo di scienziati, esperti e avventurieri, che ha pagato circa 40mila dollari (circa 35.000 euro) per questo privilegio.

Trasmessa in diretta dalla NASA, l’eclissi è iniziata alle 8:00 ora belga, quando la luna ha iniziato a muoversi davanti al sole, ed è terminata alle 9:06 ora belga.