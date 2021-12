Definizione | Malioli – Caviglia

I malleoli sono scheletri prominenti situati a livello dimetodo di espressione verbale che unisce uomo e piede. Ogni caviglia ha due talloni, che sono un tipo di prominenza ossea della tibia e del perone (fibula). Il malleolo mediale o interno, evidente sotto la pelle, si trova all’estremità inferiore della tibia, sul lato interno della caviglia. Il malleolo laterale o esterno, situato all’estremità inferiore del perone, appare più prominente rispetto all’aspetto esterno della caviglia. Presenta anche un file grondaia Verticale per consentire il passaggio delle stringhe muscoli fibula sul suo bordo posteriore. Questa tuberosità ossea è associata aastragalmente (o caviglia), osso pezzatoDa legamenti per formare l’articolazione della caviglia.

Malioli: ‘Tallone d’Achille’ per gli atleti

I malleoli sono ossa molto stressate perché coinvolte in un movimento Caviglia tridimensionale. Inoltre, l’impatto su queste parti sporgenti è molto doloroso.

Se il piede è posizionato verso l’interno (inversione), è possibile che i legamenti della caviglia attaccati al tallone esterno si allunghino oltre i loro limiti e si rompano, provocando una distorsione (20% degli infortuni sportivi).

in pratica Gli sport gruppi (calcio, pallamano, rugby, basket), la frattura del tallone può verificarsi a causa di un improvviso cambio di direzione, scarsa ricezione durante il salto, scarso appoggio a terra, torsione calciare o colpire (virare). In questo tipo di situazione, il tallone esterno è spesso interessato. Il trattamento dipende dalla fissazione, o addirittura Chirurgia Dipende dalla possibilità di rottura dei legamenti sinoviali (articolazione). fibroso Tra la tibia e il perone è stabilizzato da quattro lacci attaccato a Malioli).

Dopo una distorsione o uno sforzo ripetitivo, può comparire dolore nella parte posteriore del tallone laterale, che può indicare una tendinopatia peroneale della caviglia.

Come proteggere Malleoli?

Ci sono attrezzature specializzate che gli atleti usano per proteggere Malleoli. L’obiettivo è il sostegno finanziario con uno strato di silicone Protezione da potenziali urti e scosse. Nell’ambiente professionale, in particolare nel settore edile o dei trasporti e del commercio logistico, scarpe norme di sicurezza applicabili (EN ISO 20345) è in aumento e comprende la protezione del tallone (requisito aggiuntivo AN).

