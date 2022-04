Colruyt accusée d’accaparer les terres agricoles au détriment des fermes familiales

La chaîne de supermarchés possiede più di 200 ettari di terre coltivabili, non più di 30 ettari non adiacenti ai centri di distribuzione di Hal (Fiandra del Brabante) e Lessines (Hainaut). plus de la moitié des terres agricoles acquises par Colruyt à la campagne sont situées de part et autre de la frontière linguistique.

I campioni e le praterie sono raggruppati nel centro di distribuzione di Lessines que Colruyt utilizzano i prodotti a rotazione rapida. Les terrains sont principalement au sud de Renaix, à Frasnes-les-Anvaing, Leuze-en-Hainaut et Ath, et en moindre mesure, à Silly, Brugelette et Ecaussines. Colruyt veut vendre dans ses propres magasins les produits cultivés sur ses propres terres agricoles.

Au cours du premier semestre de 2021, le prix des terres agricoles a connu la plus forte augmentation depuis 5 ans. Le prix moyen à l’hectare a le plus augmenté dans l’Hainaut, en pourcentage. Néanmoins, le prix moyen à l’hectare dans l’Hainaut est resté le deuxième plus bas par rapport aux autres provinces belges. En moyenne, un ettaro di terre agricole dans l’Hainaut coûte 34.828 euro. En Flandre occidentale et à Anvers, c’est plus de due fois plus.