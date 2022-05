Le ultime indiscrezioni e indiscrezioni di mercato 31/05: Bollinger – Nielsen – Rodriguez – Choconte – Fofana – Civit – Carnesis – Mercadal

Tutte le voci di trasferimento raccolte in un unico sito. Quale squadra è interessata a quale giocatore? Trovalo qui prima!

Franks Buren ha reclutato Megan Laurent e Benjamin Bollinger

Il Boussu Club è stato mantenuto al livello nazionale 1 e sta portando nuova linfa nella sua forza lavoro. (leggi di più)

Ufficiale: il Paris Saint-Germain trasferisce Nuno Mendes in finale

Il fuoriclasse francese si rafforza sicuramente sulla fascia sinistra. (leggi di più)

Neo-Devil, Amadou Onana è già molto desiderabile

Impressionante nella squadra del Lille durante la seconda parte della stagione, il centrocampista è stato selezionato per la prima volta da Roberto Martinez. Il ventenne è molto richiesto e potrebbe lasciare il Mastino quest’estate. (leggi di più)

Fabian Mercadal lascia il QRM

Fabian Mercadal lascia Quevilly Rouen Métropole poche ore dopo essere stato confermato in Ligue 2.

🚨 Vorremmo ringraziare Fabian per il suo impegno e impegno per il progetto del club.

L’intero club gli augura ogni successo nei suoi progetti futuri. Comunicato stampa ⤵️https://t.co/PatJAgH0Fy pic.twitter.com/FI8xR6n8gd -QRM ⚽ (QRM) 30 maggio 2022

Oréstis Karnézis lascia LOSC

Arrivando da Napoli, Oréstis lascia Karnézis LOSC. Il portiere greco ei Mastini risolvevano il contratto che li vincolava.

LOSC e Oréstis Karnézis hanno deciso di rescindere il contratto che li vincolava. LOSC gli augura una buona continuazione per il resto della sua carriera. – LOSC (@losclive) 30 maggio 2022

Henri Saivet trova un club

Senza un club per diversi mesi, Henri Cevitt (31) ha firmato con Pau, residente in seconda divisione. Il nazionale senegalese (31 partite, 1 gol), che si è allenato ai Girondins de Bordeaux ed è passato al Saint-Etienne, ha segnato due gol. Contratto di locazione per un anno fino a giugno 2024.

Yahya Fofana si è unita a SCO Angers

Rompendo il suo contratto a Le Havre, il 21enne Yahya Fofana ha ufficialmente firmato con lo SCO Angers. Il 21enne nazionale francese Espoir si è unito al club occidentale per quattro stagioni. Il campione indiscusso della squadra normanna la scorsa stagione, ha segnato 14 reti inviolate in 35 partite in tutte le competizioni.

✍️ Come è stato annunciato diversi mesi fa, 𝙔 𝙝 è registrato presso la Shanghai Cooperation Organization da 4 anni! 🇮🇹 Il 21enne nazionale francese Espoir entrerà a far parte del club senza alcun contratto. pic.twitter.com/Kn0GbsVXfA – Angers SCO (AngersSCO) 30 maggio 2022

Malik Checonte si unisce a Neem

Malik Tchokounté si unisce a Nîmes per una stagione (e un’altra stagione facoltativa). “Dunkerque ha superato, Paris FC e Caen, totalizzando più di 250 partite per 66 gol segnati”, definisce un residente del campionato francese.

Il proprietario del tuo checkout da Neem! Il Nîmes Olympique è orgoglioso e felice di annunciare l’arrivo del proprietario del Tchokounté per 1 stagione (+1 stagione condizionale). Ha superato Dunkerque, Paris FC e Caen e ha segnato più di 250 partite contro i 66 gol segnati.#uncinetto pic.twitter.com/0RsuxzfjET – 🐊 Nîmes Olympique (nimesolympique) 30 maggio 2022

Kevin Rodriguez lascia la Real Sociedad

Kevin Rodriguez (28) lascia la Real Sociedad al termine del suo contratto. La sinistra della nazionale portoghese (3 presenze) ora è libera come l’aria.

Comunicazione ufficiale | Kevin Rodriguez non resterà al Real Madrid#RealeLeggi https://t.co/mYrJKewGSw – Real Sociedad Calcio (@RealSociedad) 30 maggio 2022

L’Anderlecht deve separarsi dai giocatori prima di dare il benvenuto a Nielsen

La prima squadra dell’Anderlecht sta studiando la rosa per la prossima stagione dopo l’arrivo del nuovo allenatore. Certo, Felice Matsuo vorrebbe continuare a lavorare con Kasper Nielsen, ma alcuni giocatori dovranno prima andarsene. (leggi di più)

