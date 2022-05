Tensioni tra Lewandowski e Bayern Monaco

presidente del Bayern, Oliver KahnHa criticato la partenza del suo prolifico attaccante. “Non so perché Robert abbia deciso di intraprendere questa strada, affermazioni del genere in pubblico non fanno nessunoLo ha detto al sito di notizie sportive tedesco Sport1.

“Con noi, Robert è stato due volte incoronato FIFA Player of the Year e penso che dovrebbe sapere cosa gli porta il Bayern. La stima non funziona in un solo modo‘, abbattuto l’ex portiere della nazionale tedesca.

Già due settimane fa l’attaccante polacco aveva annunciato di non voler prolungare il suo attuale contratto con il club bavarese.

L’unico modo per i bavaresi di trarre profitto dal lasciarlo è venderlo quest’estate. E le parole dell’attaccante polacco di lunedì rischiano di rendere molto difficile la convivenza d’ora in poi.

“Ho detto ad Hasan (Salihamidzic, direttore sportivo del Bayern Monaco, ndr) che se arriva un’offerta va presa in considerazione, e anche a beneficio del club.”, aveva annunciato la pole già il 14 maggio su Sky, dopo l’ultima partita della stagione di Bundesliga a Wolfsburg (2-2).

Al Bayern Monaco dal 2014, Lewandowski ha vinto in particolare la Champions League 2020 e otto titoli di Bundesliga con il MonacoOltre ai primi due titoli vinti dal Dortmund.

Ha anche battuto un gran numero di record di gol, il più diffuso dei quali è stato il numero di gol in una stagione in Bundesliga. Con 41 gol la scorsa stagione, ha infranto un segno che i tedeschi pensavano fosse eterno: 40 gol in “BombardiereGerd Muller è entrato nella stagione 1971-72.

In Champions League, Lewandowski è il terzo miglior marcatore di tutti i tempi Karim Benzema (86 gol) ma molto indietro rispetto agli intoccabili Cristiano Ronaldo (140 gol) e Lionel Messi (125 comunque).

Secondo alcuni media, Il Barcellona avrebbe fatto un’offerta di 32 milioni di euro per reclutarlo. Alcuni giornali tedeschi ritengono che il polacco sia stato infastidito dai tentativi del Bayern di reclutare il prodigio norvegese Erling Haaland, che alla fine ha lasciato il Dortmund per il Manchester City, al centro dell’attacco.