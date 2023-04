Le tasse automobilistiche vallone favoriranno i veicoli elettrici e leggeri

La riforma della tassazione degli autoveicoli in Vallonia è finalmente completata. Più grande e sporca è l’auto, l’acquirente dovrà pagare la tassa di immatricolazione. Al contrario, saranno favorite le auto elettriche e le auto meno inquinanti.

CÈ una vera telenovela quella che si è conclusa questa settimana a Namur, anche se c’è ancora un punto di riferimento nel Consiglio di Stato da superare. Dopo molteplici vicissitudini, procrastinazioni, polemiche e battute d’arresto, il governo Di Rupo ha finalmente accettato di riformare le tasse automobilistiche nel sud del Paese. da 1Lui è Luglio 2025 (non in base a questa normativa, che scade nel 2024), gli acquirenti pagheranno l’imposta calcolata in proporzione alle emissioni di CO2 2 Veicolo e sua massa (peso).



