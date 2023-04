Ryanair: due passeggeri falliti testano la mancia del bagaglio e creano scalpore su TikTok

Ryanair è nota per la sua rigida politica sui bagagli. Non è nuovo. La compagnia aerea, che propone tariffe molto basse, non esita a cambiare bagaglio troppo pesante o troppo grande. I passeggeri spesso pagano un extra e il viaggio non è più lo stesso basso costo del previsto. Ma due vacanzieri hanno deciso di prendere una decisione molto diversa, anche a costo di sudare un po’ in aereo.

Su TikTok, un video mostra due viaggiatori che estraggono tutti i vestiti dalle loro valigie. T-shirt, body, maglioni: c’è tutto. Problema risolto: i sacchetti volano nella spazzatura. “I voli long live sono 9 euro ma il bagaglio extra è 50 euro. scrive il francese. Se il video è divertente, non convince tutti. Ci sono netizen che sono arrabbiati con Ryanair e la sua politica sui bagagli. “È ridicolo, vogliono sempre approfittare di Ryanair”, denuncia TikTokeuse. “Eccellente, quando cerchiamo di ingannare le persone, le persone rispondono con buone idee”, si rallegra qualcun altro. Poi ci sono i meno convinti: “Per il prezzo di una valigia puoi pagare anche un extra…”, “Il problema è che devi comprare una valigia che sia almeno pari al prezzo del bagaglio in aereo” . Questo contenuto non è disponibile in questa configurazione.

