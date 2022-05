Le specie animali si evolvono più velocemente del previsto

Le popolazioni di uccelli e mammiferi riescono ad adattarsi ai cambiamenti nel giro di poche generazioni.

Deporre le uova all’inizio della primavera per far coincidere la nascita dei pulcini con l’aumento dell’attività precoce delle larve di cui si nutriranno. Continua a migrare in tempo. Ricostruire una popolazione vitale dopo una grave epidemia…

Se sapessero, sin da Darwin, che le specie si adattano alla pressione del loro ambiente, allora gli scienziati non sospettavano che questa evoluzione in genere avvenisse così rapidamente. In uno studio pubblicato mercoledì sulla rivista ScienzaUn team di ricercatori dell’Australian National University (ANU) di Canberra ha dimostrato che il tasso di evoluzione adattativa, che stimano per 19 gruppi di uccelli selvatici e mammiferi, è stato da due a quattro volte più veloce negli ultimi decenni rispetto a quanto previsto in precedenza. .

Leggi ancheIn Australia, il tasso di mortalità degli alberi tropicali è raddoppiato in quarant’anni

“Siamo rimasti sorpresi da questo risultato perché la maggior parte delle teorie ha suggerito che i processi di selezione naturale hanno luogo in tempi molto lunghi.conferma Timothy Bonnet, ricercatore dell’ANU…